طرق لتوسيع حذاء جديد ضيق في 5 دقائق

عند شرائك لـ حذاء جديد يقوم بإزعاجك وبتألمك بسبب عدم ليونته في قدميك مما يجعلك تتألمين بسبب الجروح التي تترك أثر بسببه مما يجعلك تظنين في إختيارك الخاطئ لمقاسه..

هل كان مقاسه اصغر؟ هل كان مقاسه غير مناسب لقدميك؟

قديمًا كانت طريقة توسيع الحذاء هي ارتدائة في المنزل عدة مرات وتخطين خطوات به ذهايًا وأيابًا على أمل توسيعه تستغرق أسابيع أو أكثر

فهذه الطريقة لا تأتي بنتيجة في النهاية، ولكن لا داع للقلق والحيرة بعد الآن

يقدم لكِ في السطور الآتية بعض النصائح الفعالة والناجحة لتوسيع الحذاء الضيق في دقائق بالمنزل دون عناء.

طرق توسيع الحذاء الضيق

هناك مجموعة من الطرق المنزلية المُجربة لتوسيع الحذاء الضيق في وقت قليل جدًا

فتعرفي عليها واختاري منها الحل الأنسب لكِ.

توسيع الحذاء الضيق بالحرارة هذه الطريقة فعالة في توسيع الأحذية الجلد

ولكن لا تجربيها مع تلك المُصنعة من القماش

وكل ما تحتاجينه في هذه الطريقة هو زوج جوارب من القماش السميك ومجفف شعر.

في البداية، ارتدي الجوارب السميكة وبعدها الحذاء الضيق

واجعلي درجة حرارة المجفف متوسطة ثم وجهيه على المنطقة المراد توسيعها لمدة 20 ثانية حتى لا يجف جلد الحذاء أو يحترق

ويمكنكِ تكرار الطريقة مرة أخرى إذا شعرتِ أن الحذاء ما زال ضيقًا

ويُفضل بعد ذلك وضع الحذاء أمام مُكيف الهواء.

حيلة التجميد لتوسيع الحذاء الضيق

جربي هذه الطريقة مع الأحذية المُصنعة من القماش

وخطواتها بسيطة جدًا، والأدوات المطلوبة فيها متوافرة في كل منزل

وهي عبارة عن كيس بلاستك وماء وفريزر.

املئي الكيس البلاستك بالماء واغلقيه بإحكام ثم ضعيه في المنطقة الضيقة من الحذاء

وبعد ذلك أدخليه الفريزر حتى يتجمد الماء، ثم أخرجي الكيس بعد التجميد من الحذاء وسوف تلاحظين أنه تمدد ومنحكِ وسعًا إضافيًا.

اشتري أداة توسيع الحذاء الضيق

استخدام أداة توسيع حذاء جديد هي الطريقة الأبسط والأسهل أيضًا

ولا تضطركِ إلى تجربة التجميد أو الحرارة وتجنبك الخوف من تدمير حذائكِ بالحرارة أو إتلاف الأحذية الرياضية بالماء (التجميد)

ويمكنكِ شراؤها أونلاين، وهي تتوافر بعدة أحجام مختلفة تناسب كل أنماط الأحذية وتتميز بأنها تزيد من عرض وطول الحذاء.

وطريقة استخدامها سريعة جدًا، فكل ما تحتاجينه بخاخ موسع الأحذية (سبراي) وهذه الأداة.

في البداية رشي بالبخاخ على المناطق الضيقة في الحذاء

وبعدها أدخلي أداة التوسيع ولفي مقبض التحكم بها سواء كنتِ تريدين التوسيع أو التطويل وجربي الحذاء مرة أخري

وإذا شعرتِ بضيقه كرري العملية حتى يصبح مناسبًا لمقاسكِ.

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استخدمي الكحول لتوسيع حذائكِ الضيق هذه الطريقة بسيطة للغاية

فأحضري بخاخ كحول وجوارب قطنية، ورشي الحذاء بالكحول وانقعي الجوارب القطنية في الكحول أيضًا

ثم ارتدي الجوارب والحذاء وامشي بهما داخل المنزل حتى يجف الكحول تمامًا

وكرري الأمر حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة

نصائح عند توسيع الحذاء الضيق

عليكِ اتباع هذه النصائح عند محاولتكِ توسيع حذائكِ الضيق حتى لا يتعرض للتلف:

رطبي الـ حذاء بالماء بعد استخدام طريقة الحرارة

لتوسيع الحذاء الضيق المصنوع من القماش، ثم جففيه

احشي الحذاء بالجرائد (أو أي نوع من الورق)، بعد الانتهاء من توسيعه

للحفاظ على شكل الحذاء وحجمه الجديد. إذا لم ينجح أي شيء معكِ

أعيدي الحذاء إلى المتجر الذي اشتريتِه منه، لمحاولة إصلاح الأمر لكِ

ويمكنكِ أيضًا تغيير حجم أحذيتك في أي مكان محترف لإصلاح الأحذية

نصائح قبل شراء الحذاء الجديد

هناك عدة أمور عليكِ مراعاتها عند شراء حذاء جديد

لتتجنبي مشكلة ضيق الحذاء:

خذي وقتكِ ولا تتعجلي أبدًا في شراء الأحذية

لتحسمي الأمر قبل مغادرة المتجر، واسألي عن سياسة الاسترجاع والتبديل قبل الشراء. اختاري الحذاء المريح لكِ

بحيث يكون به وسع من الأمام نحو سنتيمتر واحد

حتى يسمح لأصابعكِ بالتحرك براحة ولا يسبب لكِ الألم

اجعلي مهمة شراء الحذاء آخر شيء في رحلة التسوق

لأن القدم تكون أكبر قليلًا في نهاية اليوم بعد المشي الكثير

وتجولي في المتجر لبضع دقائق بالحذاء

وإذا شعرتِ بضغط زائد أو وسع بالحذاء لا تشتريه

بعد شراء الحذاء الجديد، امشي به على السجادة في منزلكِ

للتأكد أكثر من أن مقاسه مناسب لكِ، وقبل الخروج به من المنزل

جربيه مع ارتداء الشراب وامشي قليلًا

وأخيرًا عالجي مشكلة حذائكِ الضيق، وجربي هذه الطرق المنزلية السريعة لتوسيع الحذاء الضيق، وتمتعي براحة قدميكِ وأصابعكِ.

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