إطلالات صيفية للنحيلات من وحي هنا الزاهد

تحرص الفنانة الشابة هنا الزاهد على اختيار إطلالاتها بقطع أنيقة وبسيطة، وتنسقها بحس عالٍ من الأناقة، ونشرت مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، عدة إطلالات لها بخيارات صيفية متنوعة، ومن أبرز خياراتها؛ استوحينا لكنّ هذه الخيارات، فاخترن برأيكن الأجمل منها.

خيارات الفساتين الصيفية

فضَّلت هنا عدة خيارات صيفية للفساتين الأنيقة والمناسبة لقوامها، من أبرزها فستان أسود قصير مزيّن بطبعات الزهور الملونة، وارتدت فستانًا أصفر قصيرًا مصممًا بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف ومزيّنًا بالزهور الفوشيا والصفراء، وتأنقت بفستان زهري مزيّن بطبعات النمر مع معطف أبيض شفاف.

إطلالات بسيطة بأسلوب الكاجوال لفصل الصيف

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اعتمدت هَنا على أسلوب الكاجوال ذي الخيارات الحيادية البسيطة في فصل الصيف الحالي، ونسقت بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة رمادية وحذاء بني طويل، واختارت بنطالًا وبلوزة قطنيين باللون الأسود؛ لخيار بسيط، وأطلّت ببنطال من اللون الأزرق النيلي مع بلوزة بيضاء قصيرة، وظهرت ببنطال الجينز الفاتح مع بلوزة سوداء صيفية؛ لإطلالة مناسبة للشابات، وتجمّلت بتنورة بيضاء قصيرة مع بلوزة فوشيا مزيّنة بطبعات الزهور الخضراء والحمراء.

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