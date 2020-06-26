تعرفي علي فن اتيكيت الكلام مع الناس في نقاط

القاهرة – لايف ستايل
الإنسان الناجح، هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم، ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم".
ومن هذا المنطلق، تُطلع على قواعد اتيكيت الكلام مع الناس للحفاظ على حضور لبق:
اتيكيت الكلام مع الناس في نقاط
• من الضروري تجنُّب مناداة الآخرين عن بُعد بصوت مرتفع، في مكان العمل، أو في الأمكنة العامَّة.
• لا يجب تجاهل مَن كان أدنى من المتحدِّث مرتبة، بل يجب مبادرته بالتحيَّة والردّ عليه بلباقة.
• لا بدَّ من تجنُّب التصنُّع أثناء الحديث، كما البعد عن المُفاخرة بالنفس.
اتيكيت الكلام مع الناس في نقاط
• يجب الحرص على مراعاة شعور الآخرين، أثناء الكلام معهم.
• لا يجب إحراج الآخرين بتصويب أقوالهم أمام الحاضرين.
• ليس مقبولًا مقاطعة الآخر أثناء حديثه، بل يجب الانتظار حتى يُنهي كلامه، ثمَّ طلب الإذن للتعقيب عليه.
اتيكيت الكلام مع الناس في نقاط
• من المُفضَّل تجنُّب الرد على شخصين في الوقت عينه، ويجب بالمُقابل الالتزام بـ الكلام الهادئ والرزين، والحرص على النظر مباشرةَ إلى المستمع، لأن عدا ذلك، أثناء توجيه الكلام إليه، يدلُّ على قلَّة الاحترام.
• من المُفضَّل جعل أولويَّة الكلام للأفراد الأكبر سنًّا، ولأهل الاختصاص، مع الحرص على تجنُّب تقديم الحلول البسيطة والجاهزة والمبرمة للموضوعات المعقَّدة.
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