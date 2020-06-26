نصائح لاستعمال الفازلين على الشعر من دون أن تؤذيه

متى يمكنك استعمال الفازلين للشعر؟ سؤال تطرحه فئة كبيرة جداً من النساء لوجود تفاوت كبير ما بين فوائده الجمالية وأضراره على الشعر. لذلك اختارت أن تعرفك على كيفية الإستفادة منه لشعر جميل من دون أن تعرضيه للأذى.



إن للفازلين فوائد جمالية كثيرة من ناحية تصفيف الشعر والعناية به، شرط أن يبقى بعيداً عن الجذور، فتركيبته السميكة تغلق مسام الشعر لتمنعها من التنفس ما يؤدي الى تساقط الخصلات فانتبهي من هذه الخطوة ولا تدعي أحد ينصحك باعتماده لترطيب الفروة والتخلص من القشرة

أما بما يخص فوائده الجمالية فاستعيني به في الحالات التالية:

لترطيب الأطراف التالفة : إن كنت تعانين من أطراف الشعر الجافة والتالفة لا بدّ من الإستعانة بالفازلين لترطيب الأطراف والعناية بها بالإضافة الى تحسين مظهره ليبدو الشعر ناعماً رطباً وصحياً. كهذه الحيلة تساعد على إعادة إحياء الأطراف من دون الحاجة لقصها والتخلص منها.

لتعزيز لمعانه : إن كنت قد فقدت لمعان لون شعرك وتبحثين عن علاج سريع، لا بدّ من الإستعانة بالفازلين وتطبيقه بدءاً من نصف الخصلاتحتى الأطراف. أتركيه على شعرك لساعة من الوقت قلا الإستحمام. أو يمكنك أيضاً أن تضعيه وتخرجي سيمنحك شعراً لامعاً وجميل هذا غير أنه سيرطب الخصلات ليمنع تلفها وفي المناسبة إكتشفي فوائد الفازلين على الرموش

لتطبيق التسريحة المبللة : في حال احتجت أن تطبقي تسريحة الشعر المبلل بعيداً عن النفشة وعن نوبات تمرّد الشعر القصير، استعيني بالفازلينن ومرريه على المكان التي تودين تثبيته وتعزيز شكله الرّطب.

لمنع تشابكه ونفشته : في حال كنت تعانين من مشكلة تشابك الشعر ونفشة الأطراف، إستعيني بالفازلين حتى تتخلصي من هذا المظهر. طبقي القليل منه بعد الإستحمام على أطراف الشعر الرّطب وسرحيه جيداً.هذه الطّريقة لن تمنع تشابكه فحسب بل ستتحكم بنفشته أيضاً.

إذاً للفازلين فوائد جمالية كثيرة للشعر

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