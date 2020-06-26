لارا إسكندر تتألق بفساتين ناعمة ومميزة

عُرفت لارا اسكندر في بداية مشوارها عبر اشتراكها في برنامج ستار أكاديمي , ثمَ شقَت طريقها نحو الفن بطرح سينجل بعد انتهاء الموسم الذي شاركت فيه . تتميَز لارا اسكندر بطريقة لباس تتناسب مع قوام جسمها اذ أنَها تُعدَ من السيدات الpetite

اليكي أبرز اطلالاتها لتستوحي منها أزيائك للخريف:

فستان باللون الوردي



تتمتع لارا إسكندر بحس فني راقٍ في اختيار فساتين السهرة الخاصة بها؛ فهي تتجه إلى كل ما هو ناعم وبسيط؛ فتعتمد فقط على جمال التصميم في اختياراتها، وإن أمعنت النظر، ستجد أن الفساتين حقًا خالية من أية تطريزات أو طباعات

فاختيارها لـ فستان أسود بصيحة الـ slit، كان مميزًا للغاية، كذلك حبها لـ فساتين السهرة الناعمة باللون الأبيض، بات واضحًا للغاية من اختياراتها في المناسبات المختلفة

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أيضًا اللون الوردي والأحمر، كان من الفساتين الرقيقة للغاية التي تألقت بها، واكتفت فيها بالقصة الناعمة التي أظهرت جمالها.

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