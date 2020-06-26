إطلالات هيفاء وهبي تتسم بالأناقة العصرية واللمسات الرومانسية

أثارت هيفاء وهبي ضجة في العالم العربي، بعد أن أعلنت عن ابتعادها عن عالم الأضواء بسبب المرض، ولم تفصح بشكل واضح عن طبيعة المرض الذي تعانيه، والذي وعلى مايبدو أنه خطير نوعًا ما، ونحن بدورنا نتمنى لها الشفاء العاجل وعودتها لعالم الفن بأقرب فرصة، وحتى ذلك الوقت نستعيد معًا أبرز اطلالاتها التي تألقت بها مؤخرًا، وقبل أن تعلن عن مرضها.



هيفاء وهبي في بدلة باللون الأبيض:

في آخر صورة نشرتها هيفاء وهبي على حسابها الشخصي على انستقرام، قبل أن تعلن عن مرضها وتبتعد عن الأضواء، كانت في بدلة باللون الأبيض مكونة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت من تحتها توب من الشبك باللون الأسود، وأكملت اللوك بقفازات من الجلد الأسود أضافت من خلالها لمسات جريئة على اللوك.

تنسيق عصري في الجينز اعتمدته هيفاء وهبي:

من المعروف عن هيفاء وهبي اطلالاتها العصرية والتنسيقات الشبابية التي تعتمدها في مختلف المناسبات، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الداكن، نسقت معه توب بقصة الكتف الواحد باللون الأزرق الميتالك، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بنقشة جلد النمر، وحقيبة على الخصر تصميمها مميز.

اطلالة رومانسية تألقت بها هيفاء وهبي:

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من النادر أن نشاهد هيفاء وهبي في اطلالة رومانسية، حيث إنها غالبًا ما تعتمد الاطلالات الجريئة، لكن هنا شاهدناها في لوك مرهف وناعم، اختارت فيه فستانًا من قماش الموسلين باللون الأبيض بقصة منسدلة وحالمة، نسقت معه عقدًا ماسيًّا وصندلًا بكعب عالٍ باللون الأبيض أيضًا.



شاهدي اطلالات هيفاء وهبي قبل أن تعلن عن مرضها، ونأمل أن نشاهدها في المزيد من الاطلالات المميزة قريبًا.

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