"كارن وازن" تطلق مجموعة جديدة من النظارات الشمسية

أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدونة الموضة المقيمة في دبي، كارن وازن، عن إطلاق المجموعة الثانية من النظارات الشمسية التي تتميز بالتنوع والتعبير عن الهوية الفردية من خلال تصاميم تلائم مختلف الأذواق. وتم الإعلان عنها من خلال حملة مبتكرة تم إنتاجها في دبي وتظهر فيها كارن وازن إلى جانب عشر سيدات من خلفيات مختلفة تنفرد كل منهن بأسلوب خاص بها وإطلالة مميزة. ظهرن و هنّ يرتدين موديلات المجموعة الجديدة التسعة بالإضافة إلى نسخ معدلة من القطع الأكثر مبيعاً من التشكيلة السابقة.



وبهذه المناسبة، قالت كارن: "ترتكز علامتنا في جوهرها على مفهوم الشمولية والتنوع، ونعتقد أن الموضة تنتمي للجميع. وتتجسد هذه القيم عبر مقاطع الفيديو والصور التي تم تصويرها لحملة هذا الموسم، حيث تستعرض جمال المرأة بمختلف شكاله وتناغمه مع تنوع تصاميم النظارات. كانت جلسة التصوير حافلة بالمرح والأوقات المميزة، حيث اختارت كل من المشاركات تصميمها المفضل لتعكس أسلوبها ومزاجها الخاص".

و تعكس المجموعة الثانية التزام العلامة بترسيخ مفهوم التنوع من خلال تقديم مجموعة واسعة من التصاميم التي تنطوي على أشكال وألوان أكثر كلاسيكية تناسب أسلوب كل امرأة وشكل وجهها وتعكس جوهر مفهوم كارن المبتكر حول الموضة. وتم تسمية التصاميم الجديدة تيمناً بسيدات من جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ هذه القيم بشكل أكبر.

كما ترتكز المجموعة على الموديلات المفضلة ’ذا إيتيز‘ و’ذا ريتروز‘ بتصميم معدل مع عدسات أكبر وإطارات معدنية فريدة لتبرز جمالية مختلف أنماط الوجوه.

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تذكرنا الموديلات الجديدة موضة السبعينيات والتسعينيات من خلال عدسات بدون إطار بأشكال مستطيلة ودائرية ومربعة تتوافر بتدرجات لونية دافئة وفاتحة أو ألوان موحّدة نابضة بالحياة. كما يبرز الإطار المصمم على شكل حرف D الذي يحمل بصمة كارن الخاصة والذي يعكس اطلالة معاصرة ورياضية في آن معاً.

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