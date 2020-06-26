النجمات العربيات السمراوات والشقراوات يتألقن باللون الأخضر

الأخضر وعلى الرغم من جماليته إلّا أنه يعتبر لونًا جريئًا ويصعب تنسيقه في الكثير من الحالات، لكن ومن الواضح أن النجمات العربيات يعشقن هذا اللون وكثيراً ما يعتمدنه في اطلالاتهن، ولاسيما على الأزياء الرسمية في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء، ومؤخراً رصدنا عددًا كبيرًا من اطلالات النجمات بالأخضر، وإليك بعض الأمثلة.



نجوى كرم في جمبسوت باللون الأخضر من رامي قاضي

نجوى كرم معروف عنها عشقها للألوان الحيوية والزاهية والأخضر من بينها طبعاً، وعلى مر السنوات شاهدناها في هذا اللون في أكثر من مناسبة، ومؤخرًا اختارته على جمبسوت براق بقصة الكتف الواحد من رامي قاضي Rami Kadi بلونه الداكن، والغني الذي ناسبها وناسب بشرتها السمراء.



يسرا في فستان أخضر من كارولينا هيريرا:

اعتمدت يسرا اللون الأخضر على اطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية ناسبتها وناسبت شعرها الأشقر، حيث إنها تألقت في فستان من كارولينا هيريرا Carolina Herrera بقصة القميص من الأعلى وتنورته كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وخصره مزين بحزام قماشي ينتهي بشريطة، وقد زينت اللوك بمجوهرات الماسية بارزة.

أحلام متألقة في فستان باللون الأخضر من زهير مراد:



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إحدى أجمل اطلالات أحلام في فستان سهرة ماكسي باللون الأخضر من زهير مراد Zuhair Murad ناسبها تماماً وناسب سمارها، قصته فاخرة لاسيما من ناحية الأكمام وقماشه المرصع بالخرز والكريستال البراق، وكانت قد زينت خصره بحزام عريض، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ألماسية عبارة عن عقد طويل وخواتم.



سلافة معمار في فستان أخضر من أنطوان القارح:

تألقت سلافة معمار في إحدى المناسبات في اطلالة ناعمة باللون الأخضر الزيتي اختارت فيها فستانًا من تصميم أنطوان القارح Antoine Kareh، وقد ناسب لون شعرها الأشقر وبشرتها وناسب قوامها أيضًا، وقد نسقت معه حذاء كعب عالٍ باللون البيج وزينت اللوك بسوار ناعم.

الأخضر كان خيار النجمات العربيات السمراوات منهن والشقراوات لمختلف المناسبات، وقد اعتمدته كلًا على طريقتها الخاصة، شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقة بهذا اللوك الجريء.

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