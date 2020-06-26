غدا قهاوي ومطاعم.. إزاي تستمتع بمشروبك أو أكلتك دون الإصابة بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لعل اليوم الجمعة آخر أيام الحظر الذي فرضته الحكومة مع إغلاق بعض الأماكن لمواجهة فيروس كورونا، وبعد نحو أكثر من 90 يومًا تبدأ المطاعم والكافيهات والمساجد والصالات الرياضية وغيرها غدا السبت في الفتح مجددا مع إجراءات احترازية للوقاية من الوباء.

وجاء عودة الحياة مشروطة بمجموعة من الضوابط المرتبطة بالمطاعم والقهاوي.

وكانت غرفة المنشآت السياحية، أكدت أنه سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، وتكليف لجان بالتفتيش الدوري للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ودعت المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين والرواد.

- وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.

- وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشأة.

- منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، مع مراعاة نسبة الـ 25.

- الالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشأة عند الدخول، وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.

- توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشأة.

- الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه.

- توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية.

- منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.

- الالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا.

- ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة وللعائلات حد أقصى ٤ مقاعد على الطاولة.

- استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام "اختياري للعميل".

- الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.

- الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم وطوال الأسبوع.

-استمرار حظر تقديم الشيشة والحفلات والسهرات وتشغيل 50%؜ فقط من العمالة.

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- التأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير.

- عدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.

- توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد.

- تقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد.

- إغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية في المنشأة.

- توقيع مدير المنشأة إقرارا بالالتزام بكل تلك الضوابط.

- الإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشأة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء أمس، الذي ضم 15 إجراءات يتم العمل بها بداية من الغد، فإن السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، يبدأ من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، وألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية.

ولتجنب الإصابة بالعدوى، يجب على الزبائن أن يلتزموا بعدد من الإجراءات الوقائية، وفقًا لموقع "The conversation".

- ارتداء الكمامة الطبية قبل الجلوس على المقاهي، ويراعى خلعها فقط عند تناول المشروب.

- استخدام المناديل الورقية أو القفازات المطاطية لفتح أبواب الكافيهات، والتخلص منها فور دخول المكان، بإلقائها في صندوق القمامة، ثم غسل اليدين بالماء الجاري والصابون أو تعقيمهما بالكحول الإيثيلي.

- تنظيف الطاولات والكراسي بمنديل مبلل بالكحول الإيثيلي قبل الجلوس عليها، لقتل الجراثيم والفيروسات المتراكمة على سطحها.

- عدم مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان، منعًا لانتقال العدوى.

- تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي، بحيث يتم ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف عن أقرب شخص مجاور لك.

- احرص على الجلوس في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأماكن المغلقة، إذا كان ذلك ممكنًا.

- عدم لمس الوجه عند التواجد بالمقاهي والكافيهات، لمنع انتقال العدوى عبر الأنف أو الفم أو العين.

- تنظيف المرحاض بالمطهرات قبل استخدامه، ومعاودة تعقيمه مرة أخرى بعد قضاء الحاجة، مع مراعاة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل مغادرة الحمام.

- تعقيم باقي النقود جيدًا بعد الحصول عليها من العامل بالمقهى، لقتل الفيروسات العالقة بها.

- غسل اليدين جيدًا قبل مغادرة المقاهي أو تعقيمهما بالكحول الإيثيلي، للتخلص من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا المتراكمة على سطحهما.

- في حال الشعور بأي أعراض مرضية، يجب المكوث في المنزل، لتجنب نقل العدوى للآخرين.