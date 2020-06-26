بعد إثارة محمود حميدة للجدل.. فوائد حمام الرمال الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أثار الفنان محمود حميدة الجدل بعد أن نشر له مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في واحة سيوة مرتديا الجلباب.

وفي صورة أخرى ظهر حميدة بعد أن دفن نفسه في الرمال بمنطقة جبل الدكرور لأخذ حمام في الرمال الساخنة، لأن له العديد من الفوائد للجسم ومنها:

ويعتبر تأثير حمام الرمل الساخن مشابها لتأثير الساونا، حيث إنه ينظف الجسم ويزيل السموم من خلال التعرق، بالإضافة إلى فوائد أخرى، منها أن وزن الرمال الساخن يضغط على الجسم فيساعد على تخفيف العضلات، كما أن الرمال الساخنة تهدئ الجسم ولا تتسبب في أي حروق.

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ووفقًا لما ذكر موقع "culture trip"، فإن الحمام الرملي يوفر الراحة للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العضلية وعلى تخفيف أعراضها، كما أنها تشفي الأمراض الجلدية المختلفة، حيث يجد المصابين بالروماتيزم والتهاب المفاصل وعرق النسا وحب الشباب والصدفية أن علاج الحمام الرملي مفيد وفعال.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة مع وزن الرمال على الجسم يعمل على زيادة تدفق الدم حول الجسم وتقشير حبوب الجلد، وامتصاص الجسم للمعادن الموجودة في الرمال، وفتح المسام مما يسمح لمزيد من التعرق فتخرج السموم.

وأضاف الموقع أن أشهر الصيف هي أفضل وقت لأخذ حمام رمال ساخن، حيث تكون سخنة بشكل طبيعي بسبب أشعة الشمس.