فساتين محجبات للاطلالات الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 06:46 مساءً - تبحث المحجبات عن فساتين مريحة للاطلالات الصيفية والعطلات الشاطئية ، لذلك ننصحك في اختيار فساتين بقصات واسعة مريحة والتي تعتبر من أبرز توجهات موضة صيف 2020.



"الخليج 365" جمعت لكِ أحدث تصميمات فساتين محجبات وتخبرك بنصائح لتنسيقها على غرار الفاشينيستا المحجبات.

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فساتين مشجرة لإطلالة مشرقة على البحر





فستان واسع للمحجبات







اذا كنتِ تخططين لرحلة شاطئية قريبًا أو في إحدى المنتجعات السياحية فما عليكِ سوى إعتماد الفساتين المشجرة الفضفاضة التي تضمن لكِ اطلالة مفعمة بالحياة تناسب الأجواء الصيفية، اختاري فستان باللون الأسود مزين بالورود الملونة الصغيرة ونسقيه مع بنطال قطني محدد للجسم لتنحفي قامتك، أما النحيفات فننصحهن بتنسيق الفستان الأبيض المشجر مع طرحة من نفس لونه.







فساتين منقطة آخر موضة لاطلالات العطلات



فستان منقطة للمحجبات



تصدرت الفساتين المنقطة Polka dots dresses لائحة الموضة العالمية وأتت بقصات فضفاضة مريحة رشحتها لتكون رفيقة الفاشينيستا المحجبات في رحلات الريزورت، اختاري فستان بطبعات صغيرة اذا كنتِ ممتلئة أو قصيرة القامة حتى لا تبدين بقامة أقصر ونسقيه مع صندال مسطح بلون الجلد.

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فساتين أحادية اللون لإطلالة بسيطة وناعمة

فستان مزود بحزام





تفضل الكثيرات إعتماد الفساتين أحادية اللون لسهولة تنسيقها ولبساطة تصاميمها لا سيما اذا كن سيتوجهن بها إلى الشاطئ أو لإحدى رحلات الكروز، اختاري تصميم مزين بتفاصيل مميزة مثل حزام من نفس اللون يجمل الخصر أو كشاكش تزين حواف الفستان لتحصلي على لوك أنيق تتفردين به.



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نصائح لتنسيق اطلالات الرحلات الشاطئية





1- اعتمدي القبعات على اختلاف موديلاتها وأحجامها، فقط احرصي على أن تكون من نفس لون الطرحة أو التوربان حتى لا تبالغي بإطلالتك.



2- انتعلي الصنادل المسطحة لتحصلي على اطلالة مريحة وعملية لا تقيد حركتك وتزعجك خلال رحلتك، يُفضل أن تكون بلون متناغم مع كامل الطلة أو باللون النيود الذي يناسب كافة الألوان تقريبًا.

فستان بطبعات متداخلة





3- حقيبة التسوق الكبيرة Shopper bag هى رفيقتك على الشاطئ وتنافسها هذا الموسم حقائب القش بمختلف أشكالها حيث تعتبر من أبرز إتجاهات موضة صيف 2020.



4- اذا اعتمدتي التوربان يمكنك تزيين أذنيك بأقراط ملونة تنسجم مع الألوان المتوفرة في فستانك.

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