أزياء للمحجبات بأسلوب دينا رزق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 06:46 مساءً - تهتم المؤثرة في مجال الموضة والأزياء دينا رزق بخيارات أزيائها بطرق متنوعة ومحتشمة مناسبة للفتيات العربيات، ومن وحيها اخترنا لكُنّ أحدث وأبرز تنسيقاتها؛ لتظهرن بإطلالات مذهلة ومنسقة بعناية من وحيها.



خيارات الفساتين المريحة

الفساتين المريحة



تعتمد دينا رزق على خيارات الفساتين المريحة في إطلالاتها، واعتمدت خلال الفترات الماضية على الألوان الصيفية في تنسيقاتها، ومنها ظهرت بفستان زيتي مزيّن بحزام للخصر مع حجاب أسود مزيّن بالخطوط الزيتية، وأطلّت بفستان بني واسع مع حجاب باللون البيج، وارتدت فستانًا أبيض مزينًا بزهور بنفسجية؛ لخيار مرح وأنيق.

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إطلالات كاجوال للشابات

إطلالات كاجوال



تفضِّل الشابات اختيار الإطلالات الكاجوال العملية في مختلف مشاويرهن، وعن دينا؛ فقد نسقت بنطالًا أسود واسعًا مع بلوزة سوداء مزينة بالزهور؛ لإطلالة أنيقة مناسبة للصيف، وتأنقت ببنطال واسع باللون الأسود مع بلوزة زهرية مزينة بنقط بيضاء، وتجمّلت ببنطال ومعطف رياضيين باللون الأبيض المزين بالأسود، وأكملتهما مع بلوزة بيضاء، واختارت قميصًا أبيض مع بنطال من الجينز وتيشيرت أبيض مزيَّن برسمة كرتونية؛ لإطلالة مناسبة للشابات.

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تنسيقات مناسبة للعمل

تنسيقات مناسبة للعمل



إن كنتِ تبحثين عن خيارات عملية مناسبة لعودتك للعمل، فيمكن لـ"دينا" أن تلهمك خيارها؛ بتنورة بيضاء واسعة مع بلوزة حمراء مزينة بنقط بيضاء، أو تنسيقها لبنطال أبيض ضيق مع قميص واسع كاروهات باللونين الأبيض والأسود؛ لإطلالة حيادية بسيطة، أو بارتدائها لتنورة بيضاء مع قميص طويل سماوي مزين بأزرار صغيرة وتصميم ناعم لزيّ مرح وأنيق، أو ظهورها ببنطال الجينز مع قميص أبيض وبليزر كاروهات باللونين الأسود والأبيض؛ لإطلالة شبابية أنيقة.

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