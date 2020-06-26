بعد الجدل حوله.. "المايو" من وجهة نظر الفنانات (فيديو وصور)

لايف ستايل

قالت الفنانة هالة صدقي خلال لقائها في برنامج "اسألني" المذاع عبر فضائي سي بي سي، إن بداية عملها في السينما كانت عبر فيلم "نص أرنب"، وكان مشهدا ترتدي فيه مايو ولم تشعر بأي عيب فهي بطلة سباحة والمايو بالنسبة لها مثل الفستان.

ولكن ذهبت هالة صدقي للسينما برفقة والدتها وكان ذلك عام 1982، وعندما سمع الثنائي تعليقات الجمهور عن "المايو"، والمشهد منعتها والدتها عن السينما لمدة 5 سنوات خاصة وأن الأدوار التي كانت تعرض عليها لاحقا بها مشاهد بالمايو فكان رفض والدتها قاطعا.

وفي نفس السياق أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بظهورها بمايو بكيني وعليه "كاش مايو" على شاطئ البحر، حتى وصل الأمر إلى سخريتها هي نفسها من "المايو" عبر "تويتر".

ويعتبر المايو منذ بداية السينما هو مثار جدل، ورغم أنه كان مقبولا في وقت مضى، في فترة الستينيات والسبعينيات، فقد ارتدته معظم فنانات الزمن الجميل مثل سعاد حسني، ونيللي، ووشريهان ومديحة كامل، وشهيرة، نجلاء فتحي وحتى أمينة رزق.

إلا أن بعضهن تبرأن منه ورفضن ارتداؤه في كثير من الأفلام والأعمال القديمة منها والحديثة، ويستعرض التقرير التالي كيف رأت الفنانات المايو بين الرفض وكونه أمرا عاديا.

ليلى علوي

قالت ليلى علوي في حوار لها مع عمرو الليثي، إنها لم ترتد المايو في أفلامها موضحة أنه بالنسبة إلى جيلها لم يكن المايو أمرا عاديا ومباحا في الأفلام، فهي لم ترتديه ولو مرة واحدة، ولكن هذا تغير الآن وأصبح الجيل أكثر تفتحا ويمكن ارتداء المايو ببساطة في الأفلام.

يسرا

قالت يسرا في لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامجها "المتاهة"، إنها لا ترى عيبا من ارتداء المايو، على العكس يجب على الشواطئ والفنادق منع المحجبات من دخول الشواطئ لأنه يصبح أكثر إثارة من المايو، وقد ظهرت يسرا بالمايو من قبل.

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مديحة يسري

قالت مديحة يسري خلال لقاءها في برنامج "بوضوح" مع عمرو الليثي إنها رفضت ارتداء المايو أو حتى شورت خلال 80 عملا، ولا تحبذ أن يكون ضمن أدوارها على الشاشة، وعلى الرغم من ذلك كانت معظم تكريماتها في مصر وخارجها كانت بسبب دورها في النهوض بالمرأة.

هند رستم

"يعني ايه سينما نظيفة، ويعني ايه ارفض أدوار الإغراء أو أرفض مشاهد جريئة، أو ارتداء المايو إذا كان الدور يقتضي ذلك؟ من دون ابتذال وفي السياق الدرامي"، هكذا استنكرت هند رستم مفهوم السينما النظيفة، وكان رأيها واضحا في ارتداء المايو، بحسب كتبا "هند رستم: مذكراتي"، لـ"أيمن الحكيم".

لوسي

رغم أنها كانت ترقص وترتدي بدلة الرقص في أعمالها الفنية، إلا أنها رفضت أن ترتدي لوسي المايو، وهو ما عرضها لسخرةي شديدة بحسب تصريحاتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc: "الرقص مهنة محترمة وفن محترم، ومن الممكن أن تمتهنه واحدة غير ذلك فهذه مشكلتها"، وأكملت، ""أنا بلبس بدلة رقص ولكن أيه الحكمة في ارتداء (مايوه)، هند رستم أصل الإغراء لم تظهر يومًا عارية، وكانت الناس تشاهد رقتها، وكم من الممثلات ظهرن عندنا بمايوه بكيني؟، وكم فنانة رقصت لم نشاهد لها شيئًا خارجًا؟.

لا تمانع علا غانم في ارتداء المايو خلال العمل إذا استدعت الشخصية التي تمثلها ذلك، وقالت علا غانم في لقاء إعلاميا من قبل، "إذا كان لمشهد مثلا على شاطئ البحر فطبيعي أن يكون الزي الرسمي لهذا المكان هو المايوه".

بسمة

لا ترفض بسمة المايو أو المشاهد الجرية، ولكنها ترفض توظيفها في مثل هذه الأدوار فقط، لذا رفضت بعد الأادوار التي تحتوي على مشاهد بالمايو، حتى لا تصنف هكذا، ولكنها لا ترفضه بشكل قاطع.

ريهام عبدالغفور

ترفض الفنانة ريهام عبدالغفور ارتداء المايو، أو الملابس المكشوفة، لأنها أم وزوجة، ولتترك إرثا لأبنائها يفتخرون به بحد وصفها، فهي لاتزال على مبدئها برفض ارتداء المايوه والملابس العارية وتقديم كل أدوار الإغراء، التي ترى أنها لا تجيد لعب هذه الأدوار ولا تحبها.

داليا مصطفى

"لن أرتدى المايوه.. أو أؤدى قبلات، أيا كانت طبيعة ومساحة الدور"، وكل ما تريده الفنانة داليا هو إشباع موهبتها التمثيلية وتقديم أدوار جميلةلأن هذا هو خيارها في التمثيل، لأنها أم وزوجة قبل أن تكون ممثلة.

سمية الخشاب

في مسألة المايو والمشاهد الجريئة لسمية الخشاب وجهة نظر مختلفة، فهي لا ترفض تأدية مشاهد جريئة ولكنها ترفض ارتداء المايو، "المشهد الجرئ عشان الشخصية والدراما، لكن المايو يعني عري طيب اتعرى ليه؟".

غادة عادل

دافعت الفنانة غادة عادل ارتداء الفنانات للمايو واصفة هذا بالحرية الشخصية التي يجب ألا يتدخل أحد فيها.

وقالت، "الفنانة إنسانة عادية من حقها أن ترتدي المايوه وتنزل البحر، وتستنشق الهواء".