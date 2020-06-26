طبيب نساء وتوليد: إصابة الحامل بكورونا يسبب تشوه الجنين في الرحم

صحة

حذر دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، من تدعيات حمل المصابة بفيروس كورونا على الجنين.

وقال "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ارتفاع درجة الحرارة للحامل المصابة بـ "كوفيد 19"، يمكن أن يؤدي إلى تشوه الجنين داخل رحمها.

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وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن الفيروس المستجد لايزال حديث المنشأ، ولا توجد دراسات علمية كافية تشرح مدى تأثيره حتى الآن، متابعا: "كورونا بيتطور، وكل مدى بنعرف حاجات جديدة عنه"، لافتا إلى عدم وجود أبحاث موثقة أو تجارب علمية تؤكد على إصابة الجنين بأمراض عدة خلال تكوينه داخل رحم مصابة بالمرض التاجي.

واختتم "حسن"، حديثه، بأنه لا توجد حالات واقعية أو دلالات علمية تجزم بانتقال فيروس كورونا من الأم المصابة بـ "كوفيد 19" إلى الجنين، حتى الآن .

يذكر أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، طالب بضرورة تأجيل السيدات للحمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لڤيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر بات ضروريا وليس رفاهية، حيث تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى يمكن أن يسببها للأم الحامل.

وأوضح القطاع، في بيان له، أن الحمل قد يتسبب فى ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة، وبالتالى فإن السيدة الحامل ستكون عرضة للإصابة بالڤيروس، لافتا إلى أن الحل الأمثل حاليا للسيدات هو المحافظة على أنفسهن، وعلى التطورات التى من الممكن أن تحدث للجنين، فى حالة حدوث حمل فى الظروف الحالية.