عقب نصائح الصحة.. طبيب يحذر: الحامل عرضة لكورونا لضعف مناعتها

صحة

أشاد دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، بإطلاق وزارة الصحة والسكان مبادرة، للحث على تأجيل الحمل، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المتسجد، ضمن حملة "أول ألف يوم" الخاصة بصحة الأم والطفل.

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وقال "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن النساء تضعف مناعتهن خلال الحمل، حتى لا يتم مهاجمة الحيوانات المنوية لكونها أجسام غريبة، خلال تخصيب البويضة، مضيفا: "ده من رحمة ربنا، علشان الحمل يتم من غير إجهاض".

وأشار إلى أن ضعف المناعة، يتسبب في احتمالية إصابتها بإلتهابات في مجرى البول والجهاز التنفسي، ويجعلها عرضة للإصابة بـ "كوفيد 19".

يذكر أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، طالب بضرورة تأجيل السيدات للحمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لڤيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر بات ضروريا وليس رفاهية، حيث تم اكتشاف مضاعفات للفيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى يمكن أن يسببها للأم الحامل.

وأوضح القطاع، في بيان له، أن الحمل قد يتسبب فى ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة، وبالتالى فإن السيدة الحامل ستكون عرضة للإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الحل الأمثل حاليا للسيدات هو المحافظة على أنفسهن، وعلى التطورات التى من الممكن أن تحدث للجنين، فى حالة حدوث حمل فى الظروف الحالية.