إطلالات عصرية من الماركات العالمية استوحي منها أجمل الأفكار

الاطلالات التي ستعتمدينها في صيف 2020 مفعمة بالروعة والتميّز، فهي تجمع بين صيحات رائعة وحيوية، من بينها الألوان المشرقة والرسومات اللافتة والأكتاف المنفوخة وغيرها.

تقدّم لكِ الماركات العالمية ملابس وأكسسوارات تنسّقينها لأسلوب حيوي رائع، وكما يحلو لكِ لتكوني مواكبة للموضة ، ومنها، اخترتُ لكِ قطعًا ستجدين من بينها حتمًا ما يتناسب مع ذوقكِ، ونسّقتها بأسلوب عصري لتستوحي أجمل الأفكار.

إطلالة مثالية لأيام الصيف

من أجمل القطع التي يمكنكِ أن تعتمديها في الصيف لإطلالة رائعة، تصاميم التنانير بصيحة التكسيرات، لفتني من بينها تصميم من Nemozena بلون حيوي، وقد نسّقتها مع بلوزة باللون الأبيض من Philip Lim تجدينها لدى ShopBop، وأكملت الإطالة مع حذاء من Stuart Weitzman ونظّرة شمسية من Chloe. وهنا، نذكّركِ بضرورة اختيار النظارة الشمسية التي تتناسب مع شكل وجهكِ.

إطلالة أنثوية حيوية

اختاري تصاميم تمنحكِ إطلالة أنثوية حيوية في صيف 2020، فنسّقي مثلًا فستانًا أبيض من D ee ma Ajlani يتزيّن برسومات لأزهار أرجوانية مع وشاح أرجواني من American Vintage وسليبر باللون الأبيض من Bottega Veneta .

إطلالة عصرية مريحة

الإطلالات المريحة هي الأجمر في فصل الصيف، وخصوصًا إذا اعتمدت فيها صيحات تجذب الأنظار إليك\، مثل النقشات الجريئة التي زيّنت سروالًا واسعًا بقصّة الميدي اخترته من Weekend Max Mara، ونسّقته مع قمص أزرق من Madiyah Al Sharqi وصندل أبيض من K.Jacques.

Advertisements

إطلالة حيوية

لتتميّزي هذا الصيف بإطلالة حيوية ولافتة، استوحي من هذه الإطلالة التي نسّقت فيها فستانًا باللون الأصفر من Brogger مع حقيبة يد أنيقة من karl Lagerfeld وصندل بكعب عريض من Mari Giudicelli.

إطلالة مثاليّة في دقائق

الجمبسوت هو من الملابس الضرورية في خزانة من لا تملك الوقت لتنسيق إطلالتها، ولذا اخترتُ لكِ تصميمًا منه من M Missoni X YOOX يتميّز بنقشة لاقفتة تزيّنه تجمع بين تدرجات الزهريّ والأزرق، ونسّقته مع صندل من Arizona Love وحقيبة من Longchamp تتميّز بشكلها الدائري.

قد يهمك ايضاً:

هذه أفضل ملابس المحجبات باللون الأصفر ونصائح تنسيقها من وحي الفاشينيستا

بيلا حديد تتبرع بأرباح مجموعتها الجديدة من الـ"تي شيرت" لمتضرري "كورونا"