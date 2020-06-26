أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

زاد في الفترة الأخيرة الاعتماد على تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، لرفع المناعة والحفاظ على الجسم من التقاط أي عدوى وخاصًة فيروس كورونا الذي تفشى في العالم كله.

ووفقًا لموقع "health line" ، فإن الفيتامينات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض متعددة، فهو يزيد من نسبة الفيتامينات الذي يمتصها الجسم.

ولم يقدم العلماء أو الأطباء إحصائية بأفضل الأوقات التي يفضل تناول الفيتامينات بها، ولكن يجب معرفة أن هناك أنواع متعددة من الفيتامينات منها:

فيتامينات قابلة للذوبان في الماء

لا يمتص الجسم الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، لذلك يحتاج إلى تناولها مع اللحوم بكل أنواعها، أو الخضروات والفاكهة لضمان امتصاصها.

فيتامين ج

آمن عند تناوله في أي وقت في اليوم بالكميات الموصي بها.

معظم فيتامينات ب

يلجأ الأشخاص لفيتامين ب لتعزيز الطاقة لديهم وزيادة تركيزهم، وهناك ثمانية أنواع مختلفة منه، ولا ضرر من تناول عدة أنواع من فيتامين ب معًا، وأفضل وقت لتناوله هو بعد الاستيقاظ من النوم.

فيتامين سي

قال موقع "drnutrition" إن الطريقة المثالية لتناول فيتامين "سي" أن تأخذه أول شيء في الصباح، قبل 30-45 دقيقة من وجبتك.

ويشار إلى أنه إذا لم يتاح تناول فيتامين سي صباحا قبل تناول الإفطار، فينبغي التأكد من وجود وقت ومسافة بعد وجباتك حتى يتم امتصاصه جيدًا.

فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون:

الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ضرورية لجسم الإنسان، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يضر الجسم ويكون سامًا في بعض الأوقات.

تتضمن بعض الأمثلة على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ما يلي:

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين ك

تذوب الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا يجب تناولها مع الوجبات لتعزيز امتصاصها.

مكملات أخرى

يحتاج جسم الإنسان إلى كل من الفيتامينات والمعادن ليعمل. كما هو الحال مع الفيتامينات، وتتوفر المعادن دون وصفة طبية كمكملات غذائية. هناك العديد من الادعاءات حول فوائد المكملات المعدنية للصحة.

ونصح موقع "هيلث لاين" الطبي بعدم الإفراط في تناول الفيتامينات، أو تناولها على معدة فارغة، فيكون لها اثار جانبية مثل اضطراب المعدة.

هل يجب على الشخص تناول المكملات الغذائية؟

هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن تناول الفيتامينات ليس له تأثير مفيد أو ضار للأشخاص الذين يتناولوها بانتظام، حيث لا توجد أي دراسات تربط بين تناول المكملات الغذائية وانخفاض خطر الوفاة بشكل عام.

ويوصون الأشخاص بتناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات منها:

- الكرنب

- السبانخ

- المكسرات

- الفاكهة

- اللحوم قليلة الدسم