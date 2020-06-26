مع "عودة الحياة".. نصائح ضرورية لمرضى الضغط في مواجهة كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بداية من غد السبت، تفتح الأماكن أبوابها بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر، ومنها المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي والصالا الرياضية وغيرها، لذا يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وفي التقرير نستعرض لكم بعض الإجراءات التي يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع اتباعها للوقاية من الفيروس.

قدّم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح الضرورية لأصحاب لمرضى ضغط الدم المرتفع.

- تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، يجب وضع مسافة تقرب من 2 متر.

- تجنب لمس العينين والأنف، والفم بأيدي غير نظيفة ومعقمة.

- استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، أثناء العطس أو السعال.

- استخدام معقم لليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، من خلال فرك اليدين والأصابع جيدا.

- يجب إلقاء الكمامات والقفازات المستخدمة فورا في سلة المهملات بعد استخدامها.

- لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتي وتنفيذ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- إذا كنت مصابا بفيروس كورونا، وظهرت عليهم أي مشاكل في التنفس، أو عند ارتفاع درجة الحرارة لـ 39 درجة مئوية، لا بد من التوجه للمستشفى فورا.

كما قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح لمرضى الضغط عليهم الالتزام بها لمواجهه فيروس كورونا:

- ابتعد عن اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، والسوسيس"، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

- الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر مهم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية، وثمرة فاكهه بين الوجبات لضبط الضغط.

- المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع، يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

- احرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات.

- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب 8- 10 أكواب من الماء.

- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.