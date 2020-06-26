من أعراضه الحمى والصداع.. ما لا تعرفه عن التسمم الشمسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

التسمم الشمسي هو حالة ناتجة عن حروق الشمس الشديدة، وعادة ما يكون من التعرض للأشعة الفوق البنفسجية بالأخص لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

لا يستطيع الشخص المعرض للشمس أن يشعر على الفور أنه أصيب بالتسمم الشمسي، ولكن يظهر بعد نحو ساعة على وجهه الاحمرار لبضع ساعات.

وذكر موقع " webmd" أن الأشخاص الأكثر عرضة للتسمم الشمسي هم أصحاب البشرة والشعر الفاتح، ومن أبرز الأعراض التي تظهر على الشخص:

- احمرار وتقرح الجلد.

- ألم ووخز في المنطقة المعرضة للشمس.

- تورم في الجلد.

- صداع الراس.

- حمى ورعشة

- غثيان

- دوخة

أما عن كيفية علاجه بحسب ما ذكرها webmd:

- عدم التعرض للشمس لفترة عند ظهور الأعراض.

- خذ حمام بارد، وضع الكمادات على المنطقة المعرضة للشمس.

- اشرب سوائل أكثر من المعتاد في هذه الفترة.

- تناول الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين لتخفيف الألم.

- استخدام جل الصبار أو أي مرطب آخر.

- تغطية مناطق حروق الشمس عند الخروج.

أما إذا كانت الأعراض متفاقمة لا بد من استشارة الطبيب وهي:

- ظهور تقرحات تغطي مساحة كبيرة أو مؤلمة في الجلد.

- تورم في الوجه.

- اضطراب المعدة.

- صداع، ارتباك، أو إغماء.

- الجفاف.

وهناك العديد من النصائح البسيطة التي تمكنك من حماية نفسك من التسمم الشمسي وهي:

- ضع واقٍ للشمس قبل النزول بمدة بين 15 إلى 30 دقيقة ولا تقل حمايته عن 30 في المائة، لأنه يحمي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، وأعد وضعه عن التعرق أو التعرض للماء.

- قلل من تعرضك للشمس بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا.

- ارتدي نظارة شمسية، وقبعة.

- تحقق من الأدوية التي تتناولها واسأل الطبيب ما إذا كان أيًا منهم يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس.