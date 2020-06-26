الامارات | 5 نصائح لمواجهة الغثيان أثناء السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمواجهة الغثيان أثناء السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الغثيان من بين المتاعب الصحية الشائعة أثناء السفر التي يمكن محاربتها ببعض الأسلحة البسيطة.

ويقدم أخصائي طب السفر الألماني، البروفيسور توماس يلينيك، خمس نصائح للتغلب على الغثيان خلال الرحلات.

1 - ينبغي ألا تكون المعدة ممتلئة للغاية أو فارغة تماماً قبل السفر.

2 - تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد على مواجة الغثيان أثناء السفر، على عكس قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي.

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3- في حال السفر بالسيارة ينبغي أخذ راحة من وقت لآخر لاستنشاق الهواء النقي.

4- يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان من خلال الجلوس في مكان قليل التقلب والتأرجح مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، مع مراعاة المشي من وقت لآخر.

5- في الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها النباتي المتمثل في الزنجبيل، في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه؛ إذ يعد الزنجبيل سلاحاً فعالاً لمحاربة الغثيان.



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