ريهام عبدالغفور عن رجاء الجداوي: "أرجوكم ادعولها.. دي أمي التانية"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها، الدعاء للفنانة رجاء الجداوي، للخروج من محنة مرضها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "عبدالغفور"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوي، معلقة عليها: "أرجوا الدعاء لأمي التانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة".

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وتفاعل مع منشور "ريهام" العديد من متابعيها، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي: "الله يشفيها ويعافيها"، "اللهم اشفيها شفاء عاجلًا غير آجلًا"، "آمين يارب العالمين.. كلنا بنحبها".

يذكر أن مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، كشفت عن حالة الفنانة رجاء الجداوي، التي مازالت حرجة، إذ أنها تعاني من مشاكل التنفس وموجودة على جهاز التنفس الاختراقي.