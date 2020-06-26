رنيم الوليلي بعد اعتزالها: بناء أسرة مع طارق هو أولوياتنا

علاقات و مجتمع

خبر صادم استقبله بالأمس، مشجعو رياضة الاسكواش، بعدما أعلنت رنيم الوليلي، بطلة العالم في اللعبة، نبأ اعتزالها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لم تكشف "رنيم" عن السبب الحقيقي وراء قرار اعتزالها، لكنها أشارت إلى رغبتها في بقاء وقت أطول مع أسرتها الصغيرة، بحسب ما ذكرته في منشورها.

واليوم، نشرت "رنيم" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من صورها مع زوجها طارق مؤمن، وهو لاعب الاسكواش العالمي أيضًا، موجهة إليه رسالتها: "وأخيرًا ليس من الواضح، على الأقل، زوجي الرائع ومشاركته معي في هذه الرحلة كان نعمة كبيرة.. لكنك كنت صبورًا للغاية.. وهو ما سمح لي بفعل بعض الأشياء.. آمل أن تستمر في التألق في الاسكواش لفترة طويلة جدًا".

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وتابعت "الوليلي" في رسالتها: "لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي من الناحية المهنية، لكنني أعلم أن إنشاء أسرة مع طارق يمثل أولوية بالنسبة لنا.. وأيًا كانت التحديات التي تطرحها الحياة في طريقنا، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها".

واختتمت "الوليلي": "أقول وداعًا للمنافسة، لكنني لا أقول وداعًا لكل الذكريات الجيدة والسيئة، وكل الروابط والصداقات التي بننتها، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي، والعديد من الآخرين أشياء رائعة ستعيش معي إلى الأبد".