على أغنية عود البطل.. بشرى ترقص مع ثراء جبيل (فيديو)

علاقات و مجتمع

استرجعت الفنانة بشرى، ذكريات تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض في الموسم الرمضان الماضي 2020. Advertisements ونشرت بشرى، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء رقصها مع الفنانة ثراء جبيل، على المهرجان الشعبي "عود البطل". وعلقت بشرى على الفيديو قائلة: "ذكريات من كواليس مسلسل آخر القمر بعد 20 ساعة تصوير في محاولة نفوق نفسنا عشان نكمل". ويذكر أن الفنانة بشرى شاركت في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع الفنان مؤمن نور، والفنانة نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز.

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