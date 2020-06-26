"أريد الزواج".. رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها من أجل اجتماع بروكسل

علاقات و مجتمع
أجلت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، حفل زفافها، والذي تزامن موعده مع اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل في 17 يوليو المقبل.
وكتبت فريدريكسن، عبر حسابها على "إنستجرام": "إنني أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل، وقد انعقد اجتماع المجلس في بروكسل تمامًا يوم السبت في يوليو، في نفس موعد يوم زفافنا، لكن يجب عليّ القيام بعملي وحماية مصالح الدنمارك"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".
يذكر أنه من المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي، في 17 يوليو، للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لمناقشة الميزانية الأوروبية وخطة التعافي المالي من أزمة وباء فيروس كورونا.
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