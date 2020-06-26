سلوى حداد تفوز بجائزة الخدمة المتميزة من المؤسسة الروتارية الدولية

علاقات و مجتمع

فازت الروتارية الدكتورة سلوى الحداد، بجائزة الخدمة المتميزة المقدمة من مجلس أمناء المؤسسه الروتارية مع 42 متسابقا على مستوى الروتاري الدولي. وتمنح تلك الجائزة إلى الشخصية المنتمية إلى أحد أندية الروتاري، والتي تقدم خدمات "استثنائية" للمؤسسة. Advertisements وتميزت "حداد" بخدماتها في المؤسسه الروتارية مثل المنح الدولية، القضاء علي شلل الأطفال، المنح الدراسية، والسلام. وكانت "سلوى" واحدة من المتحدثين على مستوى العالم في الروتاري الدولي عن المؤسسة الروتارية، فضلا عن تقديمها مجموعة من المحاضرات والتدريب في مناطق روتارية أخرى بالمملكة المتحدة، ودبي، وبلغاريا، وتركيا والهند، بالإضافة إلى منطقة "20B" كمساعد منسق لمؤسسة الروتاري الإقليمي.

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