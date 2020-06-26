الامارات | رجل يحطم سيارة لمبرغيني بعد 20 دقيقة من شرائها

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يحطم سيارة لمبرغيني بعد 20 دقيقة من شرائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحطمت سيارة لمبرغيني لسائق بريطاني عاثر الحظ بعد 20 دقيقة من شرائها بمئتي ألف جنيه إسترليني وخروجه من معرض السيارات. وحسب صحيفة الـ"صن" البريطانية وقع الحادث لسيارة لمبرغيني الرمادية عندما توقف سائقها على طريق خارجي قرب ويكفيلد بسبب عطل فني مما أدى إلى اصطدام سائق به من الخلف.

وقالت شرطة مدينة يوركشير على تويتر "إنه مجرد حادث سيارة ولكن هذه المرة فإن السيارة لمبرغيني وعمرها 20 دقيقة فقط بعد أن توقفت بسبب خلل فني. وتعرضت للاصطدام من قبل سائق من الخلف"

وقال متحدث باسم الشرطة إن سيارة فان صدمت اللمبرغيني من الخلف مما أدى الى إصابة سائقها بأضرار بسيطة في الرأس. وعلق أحد مستخدمي تويتر قائلاً "نتمنى أن تكون السيارة قد سُجلت في التأمين". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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