إطلالات صيفية من جيسيكا قهواتي تُناسب طويلات القامة تعرفي عليها

بيروت - لايف ستايل
أطلالات صيفية لطويلات القامة مستوحاة من جيسيكا قهواتي كانت قد نسقتها في مناسبات مختلفة، منها التي حملت الطابع الكاجوال الشبابي ومنها التي بدت فاخرة وأنثوية، وقد جمعناها لك لتستلهمي أجمل الأفكار ولتنسقي اطلالات صيفية مبتكرة تجمع بين الأناقة والعصرية، وفيما يلي نستعرض أفكار إطلالات صيفية لطويلات القامة مستوحاة من جيسيكا قهواتي:
تتمتع جيسيكا قهواتي بقوام ممشوق وطويل ومتناسق وهي تعرف تماماً كيف تختار تصاميم الملابس التي تخدم طولها وتتناسب مع قوامها، ولهذا فقد جمعنا افكار اطلالات صيفية منها للصبايا طويلات القامة.وقد لاحظنا أنها تميل بشكل عام لتصاميم الملابس التي تجمع بين الأسلوب الشبابي المريح مع لمسات من الأنوثة وتعتمد كثيراً على الأزياء المعرقة والأقمشة المعرقة تناسب النساء طويلات القامة، كما كثيراً ما تعتمد اطلالات مونوكروم بلون واحد مثل الأبيض والأزرق، وتختار تصاميم الفساتين القصيرة ذات القصات الواسعة وتعتمد أيضاً تنسيقات في التنانير مع البلايز الناعمة.
وكثيراً ما تنسق جيسكيا الأحذية الرياضية مع اطلالاتها أو نراها في صنادل عملية من دون كعب، وللمناسبات الرسمية طبعاً تختار الصنادل الكعب العال التي تكمل اطلالاتها بأفضل الطرق الى جانب باقي الاكسسوارات المميزة والمجوهرات البارزة.
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