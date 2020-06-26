خطوات تطبيق المكياج عند ارتداء قناع الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 01:42 مساءً - على رغم أن تطبيق المكياج في الوقت الحالي قد يكون أمراً غير ضروري، إلا أنه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في يوميات المرأة في ظل جائحة كورونا. حيث يبث فيها الحيوية والنشاط ويمدها بالطاقة والإيجابية. فإن كنت من النساء العاملات اللواتي يرتدين قناع الوجه بشكل يومي، نرصد لك في هذا المقال خطوات تطبيق المكياج في زمن الكورونا.



ترطيب الوجه

ترطيب الوجه



قد يؤدي ارتداء قناع الوجه لفترات طويلة الى جفاف البشرة وتهيّج الجلد. لذلك، استخدمي مرطباً للوجه قبل أن تبدأي بتطبيق المكياج، مما يشكل حاجزاً بين البشرة وبين قناع الوجه. ننصحك بتجربة SkinCeuticals Triple Lipid Restore .

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كريم أساس خفيف

كريم أساس خفيف



الواقي الشمسي أمر لا بد منه، إلا أنك عند ارتداء قناع الوجه احرصي على اعتماد تغطية بشرة خفيفة جداً تجنبك تلطّخ القناع. بالتالي، استخدمي كريم أساس خفيف الوزن مع عامل حماية من الشمس (SPF). ولا تنسي إيلاء أهمية لمحيط العين من خلال استخدام كونسيلر خفيف يعمل على تمويه أي شوائب حول العين.



البرايمر وبودرة الوجه

البرايمر وبودرة الوجه



يقول فنانو المكياج أن البرايمر ذا النوعية الجيدة وبودرة الوجه يمنعان تلطّخ وسيلان المكياج تحت قناع الوجه. استخدمي برايمر مطفأ، وأتبعيه ببودرة شفافة أو مضغوطة، مما يعمل على تثبيت كريم الأساس.

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إبراز العينين ورفعهما

إبراز العينين ورفعهما



في ظل تغطية الفم نتيجة ارتداء القناع، عليك إبراز العينين بشكل أكبر ورفعهما، وذلك باستخدام ظل العين اللامع، وحين يجف أتبعيه بتطبيق القليل من الهايلايتر في الزوايا الداخلية للعين، مما يعكس الضوء ويمنحك نظرات مشرقة، ويجعل عينيك مرفوعتين وأكثر حجماً واتساعاً.



عدم إهمال الحاجبين

عدم إهمال الحاجبين



يمكن للحواجب غير النظيفة والأنيقة أن تبرز بشكل أكبر عندما تتم تغطية نصف الوجه بالقناع. لذلك، خصصي بضع دقائق لتأمين مظهر متناسق ومتقن لحاجبيك. فبعد تنظيف الحاجبين من الشعيرات الزائدة، ضعي جل الحواجب وأتبعيه بقلم تحديد الحواجب بلون قريب الى لون شعرك وبشرتك، لملء أي فراغات في الحاجبين.

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مكبس الرموش والماسكرا

مكبس الرموش والماسكرا



الكحل القيل هو أسرع طريقة لجعل العين تبدو صغيرة ومغلقة، فيما الهدف جعل العين مفتوحة وأوسع عند ارتداء قناع الوجه. لذلك، ينصح اختصاصيو المكياج باستبدال الكحل بالماسكرا. وللحصول على رموش مذهلة، قومي أولاً باستخدام مكبس الرموش، ومن ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء، مع التركيز على خط وجذر الرموش، فذلك يعمل على إبراز العين وجعلها أوسع وأجمل.



مرطب الشفاه بدلاً من أحمر الشفاه

مرطب الشفاه بدلاً من أحمر الشفاه



احرصي على استخدام مرطب أو بلسم الشفاه بدلاً من أحمر الشفاه، وذلك للحفاظ على الشفاه رطبة وناعمة، لا سيما أن احتكاك الشفاه بقناع الوجه مزعج جداً كونه يؤدي الى جفاف الشفتين والإضرار بحاجز الجلد. انطلاقاً من ذلك، فإن استخدام مرطب للشفاه يحتوي على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا يوفر حاجزاً وقائياً لمنع جفاف وتشقق الشفتين.

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