أقوى خلطات تقشير وتبييض الركب والأكواع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 01:42 مساءً - تحتاجين قبل الزفاف لخلطات طبيعية تساعدك في التخلص من إسوداد البشرة وللاعتناء ببشرتك صيفاً. عليك تنظيف ركبتيك أو الكوع والقدم مرتين خلال الأسبوع.

إليك خلطات التقشير العميق لإزالة الخلايا الميتة والشقوق المتواجدة فيها.



-السكر وزيت الزيتون لإزالة الخلايا الميتة

لإزالة الخلايا الميتة



المكوِّنات:

كوب من السكر البودرة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

الطَّريقة: ا خلطي السكر مع زيت الزيتون لصنع عجينة خفيفة، ثمّ دلّكي بها الكوع والركبة والقدم، قبل أن تشطّفي جسمك بالماء البارد.

تتميَّز هذه الوصفة بالسرعة والسهولة، فضلاً عن فوائدها الكبيرة في تلميع الجسم وإعطائه البريق واللمعان وإزالة الخلايا الميتة.

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ولتبييض مناطق الجسم الخشنة، إليك هذه الوصفات الطبيعيَّة:

وصفات تبييض

- دقيق الشوفان لأرجل بيضاء ناعمة كالحرير

المكوِّنات:

دقيق شوفان.

جلسرين.

ليمون.

الطَّريقة: اخلطي نصف فنجان من الشوفان مع ملعقتين من الجلسرين، وملعقتين من الليمون، ودلِّكي بالخليط قدميك، واتركيه لمدَّة نصف ساعة. يجب المحافظة على القيام بهذه الوصفة بشكل يوميّ؛ حتى تحصلي على نتيجة مضمونة.

الوصفة الثانية :

ـ زيت الزيتون والملح لتفتيح الركب والكوع

المكوِّنات:

زيت زيتون.

ليمون.

ملح.

الطَّريقة: قومي بتدفئة زيت الزيتون، ودلِّكي به الركبة لبضع دقائق. ثمّ افركي ركبك بالليمون والملح لمدَّة 5 دقائق.

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