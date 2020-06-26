تسريحات مبتكرة تخفي عيوب الشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 01:42 مساءً - إنَ الشعر الخفيف لا يعدّ مشكلة، إذا أدركت المرأة الطرق الصحيحة لتصفيفه، ولأنَ شعرك هو سر جمالك الذي تتزينين به، إخترنا لك مجموعة من التسريحات المتنوّعة واللافتة تناسب الشعر الخفيف، وتُخفي مشكلة ظهور الفراغات في الشعر، وتمنحه حجمًا كثيفًا يمكنك إعتمادها لإطلالة أنيقة وجذابة.

موديلات تسريحات تخفي عيوب الشعر الخفيف



إليك، أجمل تسريحات شعر مبتكرة تزيد من كثافة شعرك، بل وتجعله يبدو أحسن حالًا من صاحبات الشعر الكثيف، فعالم تصفيف الشعر مليء بالخدع التي يمكنك إتقانها بسهولة.



تسريحة ذيل الحصان الجانبي مع غرّة جانبية

تسريحات للشعر الخفيف

إذا كنتِ ترغبين باطلالة لافتة، هذه التسريحة تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة ومناسبة للشعر الطويل والقصير، مع الحرص على عدم شدّ الشعر الأمامي، وترك الغرة منخفوخة في مقدمة الرأس، لمنح الشعر كثافة، هذه التسريحة ستحدد النظر إلى شكل وطول شعرك بعيدًا عن المنطقة الأمامية من شعرك.



تسريحة الشعر المدرّج بغرة جانبية طويلة

تُساعد هذه التسريحة في منح الشعر الخفيف الكثافة



تتميز هذه التسريحة بالبساطة وهي من أفضل التصفيفات لإخفاء عيوب الشعر الخفيف، والغرة الجانبية تحول النظر إلى شكلها وانسيابيته، فضلا عن أنه يمكنك أن تزيدي من كثافة شعرك في منطقة تاج الرأس بتمشيط الطبقات السفلي من الشعر عكس اتجاه نمو الشعر لتقومي بتصفيف الطبقة الخارجية من الشعر فوقها.



تسريحة الشعر المدرج مع غرّة أمامية

تسريحات شعر تناسب الشعر الخفيف وتخفي عيوبه

تعدّ من أكثر تسريحات التي تناسب الشعر الخفيف، فهي تُضفي حجمًا كثيفًا للشعر، وتغطي الفراغات الظاهرة في الشعر. إنَ غرَة الشعر الأمامية تخفي تمامًا مظهر الشعر الخفيف من الأمام، كونها قصيرة ومنسدلة على الجبهة.

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تسريحة الرفعة العالية

تمنح هذه التسريحة الكثافة للشعر الخفيف



طبّقي تسريحة الرفعة العالية والعفوية بالخصل غير المصففة بدقّة، زيّني الرفعة بأكسسوارات الشعر كالرباط المزدوج الذي سيزيد من حجم شعرك، بسبب فصله للشعر إلى قسمين بطريقة أنيقة وجذابة.



تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية

تسريحة شعر للشعر الخفيف



من أنسب التسريحات التي تُناسب شعرك الخفيف، ويُمكنكِ إسدال الغرة أيضا لإظهار شعرك كثيرا وكثيفا، فهي تعمل على زيادة كثافة شعرك، كما إنها لن تستغرق منكِ مجهودًا كبيرًا لإعدادها.

تسريحة البيكسي مع الغرّة

تسريحة شعر تخفي عيوب الشعر الخفيف



إعتمادك هذه التسريحة، بالتأكيد ستمنحكِ إطلالة جريئة، ولوك كثيف لشعرك ذات طابعًا فريدًا من نوعه.

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تسريحة الشينيون المنخفض

تتميز هذه التسريحة باضفاء الكثافة للشعر الخفيف



يمكنك تصفيف شعرك على هيئة شينيون منخفض، مع تثبيت حوله شريط من الحرير بألوان تناسب إطلالتكِ. فهذه التسريحة تليق بالاطلالات العصرية الكاجوال، وتعطي مظهرا واثقا ومفعم بالأنوثة.



تسريحة الضفيرة الفرنسية الجانبية

تسريحة الضفيرة لاخفاء عيوب الشعر الخفيف



الضفيرة تعطي إحساسا بكثافة الشعر، وخاصة الضفيرة الجانبية أو الضفيرة الفرنسية كما يطلق عليها، قومي بتضفير شعرك من الأمام بالضفيرة الفرنسية على أحد جانبي شعرك حيث تبدأ الضفيرة سميكة وتنتهي رفيعة، هذه التسريحة عملية وجذابة وستمنحكِ مظهرًا أنيقًا.



تسريحة الضفيرة الحلزونية

تسريحة ناعمة تخفي عيوب الشعر الخفيف

قومي بتسريح شعرك كله على جانب واحد أو إرجاعه للوراء، وضفّريه ضفيرة واسعة وكبيرة بطريقة حلزونية، وليس مثل الضفيرة العادية، ويُمكنكِ إضافة إكسسوار شعر بسيط لهذه التسريحة لتمنحي شعرك مظهر مُميز.



تسريحة الكاريه الفرنسي الكلاسيكي ذات الغرة الجانبية الطويلة

تسريحة الكاريه لاضفاء الكثافة للشعر



من أحسن وأفضل التصفيفات لإخفاء الشعر الخفيف، فعلى الرغم من بساطتها إلا أنها تزيد من كثافة شعرك بشكل واضح وملحوظ، وستبدو هذه التسريحة مع ترك جوانب الشعر من الأمام طويلة كما لو أنّ شعرك إكتسب حجمًا إضافيًا وحركة، عوضًا عن شعرك الخفيف الناعم والملبد.



تسريحة الكاريه مع ترك جانب طويل وآخر أقصر

تسريحات شعر تناسب الشعر الخفيف



هذه التسريحة بسيطة جدًا وعملية في نفس الوقت وتناسب الأوقات النهارية، خاصة في أوقات الجامعة أو العمل، علاوة على قدرتها في إضفاء كثافة مميزة للشعر.

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تسريحة الكيرلي

تسريحة الكيرلي لاخفاء عيوب الشعر الخفيف



من التسريحات التي تعطي كثافة للشعر، وحجم إضافي وتغطي الفراغات بغض النظر عن طول شعرك، يمكنك استخدام لفافات الشعر الساخنة أو مشبك لتجعيد الشعر، ثم مرري أصابعك بينها لتفريقها والحصول على إطلالة طبيعية.



تسريحة الشعر الويفي مع الغرة الأمامية

تسريحة شعر لاخفاء مشكلة الشعر الخفيف



قومي بتمويج شعرك من الأعلى للأسفل مع إسدال الغرة مما يجعل شعرك الخفيف كثيف وحيوي بفعل التموجات. تسريحة ناعمة وأنثوية ومتعددة الاستخدامات وتليق بالكثيرات وتتوافق مع أشكال الوجه المختلفة.



تسريحة الفرق على إحدى الجانبين

تسريحة الفرق الجانبي لاخفاء عيوب الشعر



من أبرز التسريحات التي تعطي إحساسا بكثافة عكس الواقع، وذلك من خلال فرق على إحدى الجانبين، كما أنها تعطي شعور بثقل أكبر للشعر، ويمكنك تركه منسدلا أو مجعد.



نصائح لإخفاء عيوب الشعر الخفيف

طرق العناية بالشعر الخفيف

إذا كان شعرك خفيفا حاولي الحصول على قصة قصيرة مُميزة لتُظهر شعرك أكثر كثافة وحيوية.

تطبيق خصلات هايلايت فاتحة على شعرك بدلاً من تطبيق لون واحد فقط.

قصّ الشعر كل شهر يُعتبر أحد العلاجات لمشاكل الشعر الخفيف، فبهذه الطريقة تتخلصين من أطراف الشعر التالفة، وتُعيدين الحيوية لشعرك.

يُمكنكِ قص شعرك على شكل طبقات لتُزيد من كثافته، كما يُفضل أن تقومي بقص الغرة حتى تُخففي الحمل على شعرك من الأمام، وتعطي الغرة مظهرا كثيفا لشعرك أيضا.

الحرص على شرب الماء باستمرار، للحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول الأطعمة الصّحيّة التي تحتوي على البروتين وتناول الفيتامينات، إذ أنّ نقص الفيتامينات يساهم في تساقط الشّعر.

الإبتعاد عن إتباع حمية غذائية قاسية، تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر مثل الحديد والبروتين.

ممارسة الرّياضة، والتّنفّس العميق، للتّخفيف من التّوتر الذي يسبّب تساقط الشّعر، ولتنشيط الدّورة الدّموية.

الابتعاد عن التّدخين، والمشروبات الكحوليّة، لأنّها تساهم في تساقط الشّعر، لذلك ينبغي الابتعاد عنهما.

عدم إستخدام مستحضرات العناية بالشعر الرديئة أو غير المناسبة لنوع الشعر.

الحرص على استخدام أغطية الرأس القطنية.

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