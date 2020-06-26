علاقات و مجتمع
قبل أيام توفى والد الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، ومن وقتها لم تنشر أو تشارك متابعيها بأي صور عبر حسابها على "إنستجرام".
وفي أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب وفاة والدها، نشرت الفنانة صورة يدها وهي ممسكة بيد والدها، معلقة عليها: "إذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
تفاعل مع صورة وتعليق الفنانة العديد من أصدقائها في الوسط الفني ومتابعيها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي كان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور عقب وفاة والدها.. أسماء أبواليزيد: افتكروا أبويا بالدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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