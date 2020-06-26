شاب سعودي يضرب والدته ويحرق أجزاءً من جسدها.. والشرطة: غير طبيعي

علاقات و مجتمع

أثارت واقعة عنف وعقوق غضب الشارع السعودي، بعد أن أقدم شاب على ضرب والدته وإحراقها.

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ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، بدأت النيابة العامة في مكة المكرمة التحقيق مع شاب قام بالاعتداء على والدته التي تجاوزرت الستين من عمرها، بالضرب المبرح وإحراقها أجزاء من جسدها.

كان مركز العمليات الموحد بمكة قد تلقى بلاغا عن وقوع قضية عقوق من قِبل شاب تجاه والدته، سبب لها جروحا وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها وكما قام بإحراقها بالنار.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية في هذه القضية، إلا أن الشاب تمكن من الهرب من موقع الحادثة، والاختفاء عن الأنظار، ليتم نقل الأم لتلقي العلاج في المستشفى.

وبعد أن كثفت الجهات الأمنية بحثها، تمكنت شرطة مدينة مكة المكرمة ممثلة بتحريات وبحث "الكعكية"، من ضبط الجاني، وهو شاب في عقده الثالث، بأحد الأحياء في غرب مكة، واتضح أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.