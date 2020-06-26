الامارات | «ناسا» تطلق مسابقة لابتكار مرحاض يتحدى جاذبية القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تطلق مسابقة لابتكار مرحاض يتحدى جاذبية القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى، بل أيضاً في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول عام 2024 في إطار مهمة «أرتميس».

وسيحصل التصميم الفائز على 20 ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بـ 10 آلاف دولار، والتصميم الثالث 5000 دولار.

كما يتم أيضاً تشجيع الأولاد دون سن 18 عاماً على التقدم في فئة «الصغار».

وكتبت وكالة ناسا أمس الخميس: «يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها».

ويجب أن يكون المرحاض قادراً على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريباً. ويجب ألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض.

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والأهم من ذلك كله، يجب أن يكون قادراً على جمع البول والبراز في وقت واحد بحيث يستوعب لتراً من البول و500 غرام من البراز الذي قد يكون على شكل إسهال.

وأشار المؤلف كريغ نيلسون في كتابه «روكيت من» إلى أنه خلال مهمات أبولو، قذف البول إلى الفضاء حيث «تجمد وتحول إلى كريستال جليدي لامع». وترك رواد الفضاء أيضا أكياساً من المخلفات على سطح القمر قالت «ناسا» إنها تأمل في يوم من الأيام في دراسة علامات على الحياة.

والموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة هو 17 أغسطس المقبل، و«ستمنح نقاط إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون تطلب أفراد الطاقم وضع رأسه في المرحاض».

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