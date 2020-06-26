والدة مها أسامة: "اتقدملها عرسان كتير قبل فيديو عرض نفسها للجواز"

علاقات و مجتمع

تحدثت منى إسماعيل، والدة مها أسامة الفتاة التي عرضت نفسها للزواج عبر "فيس بوك"، عن شجاعة ابنتها في اتخاذ تلك الخطوة.

وأكدت "إسماعيل"، عبر تقنية "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع مساء أمس، بقناة "أم بي سي مصر": "مها كان بيتقدمها عرسان كتير قبل الفيديو، لكنها كانت بترفض عشان مفيش تفاهم".

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وتابعت والدة الشابة العارضة نفسها للزواج على "فيس بوك": "لو جالها عريس من السوشيال ميديا وهي ارتاحتله وكان شجاع ومتقبل ما قالته مها معنديش مانع يتجوزها".

وكانت ظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيس بوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفة إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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وتابعت "مها" خلال الفيديو: "أنا مش عارفة ابتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل الذي ترغب الزواج منه قالت مها: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".