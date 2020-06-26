أنا وابني والحظر.. تجربة نادين مع طفلها منذ بداية العزل المنزلي وغلق الحضانات

ماما

كان قرار إغلاق الحضانات مفاجأة لكثير من الأمهات حيث كان الاعتماد الكلي عليها وخاصة للأم العاملة وهو ما حدث مع نادين سعيد، أم لطفل 4 سنوات، التي قررت استغلال وقت جلوس نجلها بالمنزل لتنمية مهارته في مختلف نواحي الحياة.

قررت نادين تطبيق مبدأ التربية الإيجابية، استغلت وقت جلوس ابني في البيت وطبقت بعض الخطوات منها كما ذكرتها لهن.

الاستيقاظ مبكرا

حاولت الحفاظ على وقت نوم نجلها واستيقاظه الساعة 9، والرجوع إلى جدول الحضانة حتى لا يشعر طفلها بالملل أو تغير نظام يومه.

تنمية مهارات الطفل

من خلال تنمية حواسه المختلفة، واستغلال مهاراته من خلال فيديوهات تعليمية عبر يوتيوب.

تعلم التلوين

من المهارات الأخرى التي حرصت على تنميتها كيفية التلوين، وتحريك قدراته على الإبداع.

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تنمية التركيز

وذلك يكون من خلال جذب انتباه الطفل للأشياء التي تقوم بها الأم، والقيام ببعض الأنشطة التي تساهم في تحقيق ذلك الهدف.

المساعدة في أعمال المنزل

يجب تعويد الطفل على المساعدة في أعمال المنزل وكيفية تنظيم الأشياء بعد الانتهاء من اللعب.

تمارين الطفل

الحفاظ على قدرات الطفل البدنية من خلال فيديوهات تمارين رياضية أونلاين.

تجنب العصبية مع الأطفال

لأنها تساعد على اكتساب الأطفال صفة العدوانية، ويجب التعامل معه بأسلوب هادئ والحديث معه دون انفعالات زائدة.

تنمية الجانب الاجتماعي

من خلال التواصل مع الاقارب والأصدقاء في فيديو أونلاين.