كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد

علاقات و مجتمع

احتفلت المطربة كارمن سليمان عبر حسابها على تويتر بعيد ميلاد زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد ونشرت كارمن صور تجمعها بزوجها. وكتبت كارمن: "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك". Advertisements الملحن مصطفى جاد يستعد لطرح أولى تجاربه الغنائية الفترة المقبلة.

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