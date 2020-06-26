يسرا اللوزي تحكي عن ولادتها أثناء انتشار فيروس كورونا: بدوخ من الكمامة

علاقات و مجتمع

حكت الفنانة يسرا اللوزي فى أول ظهور لها بعد ولادة ابنتها "نادية" عن لحظات الولادة فى وقت انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللوزي خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc" إن أصعب لحظة فى حياتها دخول غرفة العمليات وهي بالكمامه أثناء ولادة ابنتها نادية.

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وأوضحت اللوزي أنها تتعايش حاليًا مع الأمومة والطفولة مشيرة إلى أنها اختارت اسم ابنتها مع زوجها وأنها وجدته اسما سهل النطق وأنها اتفقت مع زوجها على عدم معرفة نوع الجنين إلا بعد الولادة.

وتابعت: "كنت خايفة من المستشفى ومكنش فيه دراسات كافية عن الكوورنا والموضوع كان لسه جديد وبحاول اقرا عنه" مضيفة: "فكرة اولد وانا لابسة ماسك حاجة غريبة وأنا واحدة ضغطها واطي ولما بحط الماسك بدوخ وعدت على خير.

وعن نشاطها في فترة الحظر قالت يسرا اللوزي إنها كانت تعمل بالمطبخ لافتة أنها تجيد الطبخ خاصة الأكلات السورية نظرًا لأنها من أصول سورية.

ولفتت يسرا اللوزي، إلى أنها شاركت فى مسلسل بخط اليد كضيف شرف وتفاجأت برد فعل الجمهور، مشيرة أنها تشارك حاليًا في تصوير فيلم "العنكبوت" وهو بطولة جماعية للفنان أحمد السقا والفنانة ممنى زكي.