من "فيديو الانتحار" لـ"شائعة الزواج".. أزمات واجهتها منى فاروق في 2020

علاقات و مجتمع

قبل انتهاء يوم الـ25 يونيو، قررت الفنانة منى فاروق الإعلان عن عودتها إلى مصر، عقب أسابيع من المحاولة، وتأكيدها أن حالتها النفسية ستتحسن في حالة رجوعها إلى وطنها، وسط تفاعل متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بالتهنئة.

"أحلى حاجة حصلتلى من كتير، أني حسيت بالأمان لما رجعت بلدي، بعد 3 شهور محاولات وتعب إني أرجع".. بتلك الكلمات أعلنت عن عودتها، مضيفة:"البلد دي بجد هي الأمان اللي بجد.. فخورة إني مصرية.. تحيا جمهورية مصر العربية"، موثقة عودتها إلى القاهرة بصورة لها أثناء وقوفها بجوار النيل، بفستان فضفاض فاتح اللون، مزين بنقوش متعددة، والذي تميز بأنه بدون أكمام، مع ارتدائها نظارة شمسية.

وتأتي رحلة العودة إلى الوطن عقب رحلة من الأزمات، عاشتها بمفردها في "الغُربة"، والتي رصدها "هن" خلال الفقرات التالية.

شائعة ارتباطها بفنان شاب

خلال شهر مايو، تسبب حساب مفبرك باسم منى فاروق على "تويتر" في إطلاق شائعة زواجها من الفنان محمد عز، مع إرفاق صورتها مرتدية فستان الزفاف، وتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، مع قلب وخاتم زواج، ما جعل الكثير من المتابعين يظنون أنها تزوجت، بالرغم من تأكيدها منذ ما يقارب السنة على أنها لا تمتلك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف صفحتها "إنستجرام".

ومع تجاهل الفنانة الشائعة، اكتفائها بعدم التعليق، قرر الفنان توضيح الأمر: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا"، مردفا: "السوشيال ميديا خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحي) الجزء الثاني"

Advertisements

"بتركبي الترند".. هجوم شقيق ياسمين عبدالعزيز على منى فاروق

هجوما حادا، تعرضت له "منى" من الفنان وائل عبد العزيز، عقب دافعها عن شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أزمتهما الأخيرة معه، وارتباطها بالممثل أحمد العوضي، في مارس الماضي.

واختار "وائل" نشر صورته برفقة الفنانة الشابة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا عليها: "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك.. عندي سؤال مهم ليكي هو أنتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم.. صاحيتي فاجئه تركبي الترند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. غدًا لناظره قريب".

تفاصيل تهديد منى فاروق بالانتحار في بث مباشر

في فبراير الماضي، ظهرت منى فاروق، في فيديو "لايف"، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، تتحدث عن أزمتها وما تعانيه، قائلة إنها منذ 8 أشهر تحاول العمل ولكن كل الأبواب قد أغلقت في وجهها، فتوجهت إلى دبي للعمل، "طول الوقت بتعامل إني منبوذة في المجتمع وجيت دبي عشان اشتغل أي حاجة مش شرط التمثيل، أي شغل مش لاقية فرصة بقالي شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا".

وتابعت: "مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، كفاية إنى أعمل مش واخدة بالي طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة اتعامل إن الموضوع عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6، أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".