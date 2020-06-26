الامارات | أعراض تنذر بمشاكل شرايين القلب التاجية

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بمشاكل شرايين القلب التاجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء القلب أن الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج أو المشي السريع، ينذر بالإصابة بمشاكل شرايين القلب التاجية، والتي تحدث نتيجة تضيق شرايين القلب التاجية ببطء وبشكل غير ملحوظ بفعل الترسبات الكلسية.

وأوضحت الرابطة أن الأعراض تشمل أيضاً الشعور بألم ضاغط أو ضيق في منطقة الصدر، والذي يمكن أن يمتد إلى الكتفين أو الفكين أو الجزء العلوي من البطن، مشيرة إلى أن الإجهاد الجسدي أو التعرض لضغوط نفسية يُحفزان ظهور هذه الأعراض.

Advertisements

وأشارت إلى أن تناول الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون والسكريات، وكذلك زيادة الوزن، وقلة ممارسة الأنشطة الحركية والتدخين، تشكل عوامل الخطورة المؤدية إلى مشاكل شرايين القلب التاجية؛ حيث إنها تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، ومن ثم يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب أيضا.

وشددت الرابطة على ضرورة استيضاح سبب هذه المتاعب من قبل طبيب مختص؛ نظراً لأن مشاكل شرايين القلب التاجية غالباً ما تسبق الإصابة بالأزمات القلبية، التي تهدد الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news