10 حيل تسهّل عليك تحمل الكمامة في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - ما زال وضع الأقنعة في الأماكن العامة ولدى الخروج من المنزل ضرورياً في زمن انتشار وباء كورونا. لكن ارتفاع حرارة الطقس يزيد من الإزعاج الذي يفرضه هذا الإكسسوار .

تعرفوا فيما يلي على مجموعة من الوسائل تسمح باستعمال القناع دون الشعور بضيق في التنفّس، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

1- اختياره بألوان فاتحة:

يعمل اللون الأسود على احتباس الحرارة وهذا ما يفسر الابتعاد عنه واختيار الأزياء الفاتحة في فصل الصيف. والأمر نفسه ينطبق على القناع الحامي من كورونا، ولذلك يُفضل اختياره بلون فاتح لا يمتص الحرارة ولا يختزنها.

2- القناع القطني هو الأفضل:

أثبتت الاختبارات أن القناع المصنوع من قماش قطني يؤمن سهولة أكبر في التنفس من الخامات الأخرى ومن الأقنعة الورقية. فالطريقة التي نتنفس بها من خلاله توازي من حيث الأهمية الطريقة التي يؤمن فيها حماية من الفيروسات، خاصةً عندما تكون حرارة الطقس مرتفعة.

3- التنفّس من الأنف:

يُعتبر استنشاق الهواء من الأنف مع إبقاء الفم مغلقاً أفضل طريقة لأخذ النفس خلال وضع الأقنعة الواقية. فالتنفس من الفم يولّد حرارة ورطوبة يحتبسها القناع مما يزيد الانزعاج الناتج عن وضعه. ولكن يُنصح بتجنب التنفّس من الأنف عند القيام بمجهود قاسٍ كذلك يُنصح بتجنب وضع القناع في هذه الظروف.

4- وضع القناع بالطريقة الصحيحة:

إن القدرة على تحمّل القناع في الظروف المناخيّة الحارة، مرتبط بشكل كبير بوضعه بالطريقة الصحيحة. لذلك، يُنصح أولاً باختيار الذي يناسب شكل وحجم الوجه على أن يغطّي الأنف بطريقة مريحة ويتمّ تعليقه خلف الأذنين أو ربطه خلف الرأس. واعلموا أن القناع الذي لا يغطّي سوى الفم لا يؤمن الحماية المطلوبة من فيروس كورونا.

5- تبديل القناع عندما يصبح رطباً:

يفقد القناع فعاليته عندما يُصبح رطباً نتيجو وضعه لوقت طويل أو نتيجة تبلله بالماء. وفي هذه الحالة يُفضّل إزالته واستبداله بقناع نظيف وجاف.

Advertisements

6- ترطيب البشرة قبل وضع القناع:

من الممكن أن يتسبب ارتداء القناع لوقت طويل في ظهور بثور مزعجة على البشرة، ولذلك يُنصح بترطيب البشرة جيداً بكريم الوجه أو بهلام نباة الصبار كونه يتمتع بمفعول منعش ومرطب قبل وضع القناع. فمن شأن ذلك أن يؤمن الراحة للبشرة ويخفف من إمكانية تحسسها وظهور البثور عليها.

7- أخذ قسط من الراحة:

يزداد الإزعاج الذي يولده ارتداء القناع في الأوقات الحارة إذا استمر لفترات طويلة. ولذلك يُنصح بإزالته بين الحين والآخر مع احترام كافة قواعد النظافة والحماية في هذه الأثناء.

8- البحث عن الانتعاش:

يساعد ترطيب الجبين والعنق باستمرار في تحمل وضع القناع خلال الأوقات الحارة. يمكن مثلاً تمرير منشفة رطبة على هذه المناطق للشعور بالإنتعاش أو غسل أعلى الذراعين بالمياه الباردة للحصول على الإنتعاش نفسه.

9- شرب الماء بشكل منتظم:

يُعتبر تأمين كفاية الجسم من الماء حيويّ في الأوقات الحارة وتزداد ضرورته عند ارتداء القناع. احرصوا على شرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص.

10- لا تتقيدوا بوضع القناع إلا عندما يكون ذلك إلزامياً:

اكتفوا بوضع القناع عندما يكون ذلك إلزامياً فقط وتجنبوا قدر المستطاع الأماكن الحارة والمكتظة بالناس، على أن تزيلوه كلما سمح الوضع بذلك خاصة عندما تكونون بمفردكم في السيارة أو في مكان العمل.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا