بمبلغ خرافي.. إماراتي يشتري قصرا فخما استأجرته كايلي جينر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيع القصر الذي استأجرته النجمة الأمريكية، عارضة الأزياء، كايلي جينر في عام 2017، بقيمة 17 مليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موقع "أركيتيكتشر ألديجيست"، أن الشيخ حمد بن محمد الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة اشترى منزلا فخما في الولايات المتحدة الأمريكية (مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا) تم تأجيره سابقًا للنجمة كايلي جينر.

واستأجرت جينر المنزل عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا فقط في عام 2017، في حين كان قصرها الحالي "هايدن هيلز" Hidden Hills يخضع لعمليات تجديد واسعة النطاق.

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يقع السكن الفخم على مساحة أربعة أفدنة من التلال المشذبة بعناية، ويمتد على مساحة 10000 قدم مربع، مع خمس غرف نوم وسبعة حمامات كاملة موزعة على طابقين.

يوجد في القصر مجموعتان من البوابات التي تحرس المبنى، وفي الداخل، تتميز الغرف بأرضيات خشبية وسقوف عالية وأبواب فرنسية وجدران مغطاة بألواح خشبية.

الردهة الأمامية فيها أرضيات حجرية رمادية وبيضاء باللون الأبيض وسقف قبة يعلوه سقف مضاء. أيضا في الطابق الأرضي يوجد مطبخ رخامي أحادي اللون وزاوية إفطار مجاورة، كلاهما مصطف مع نوافذ تطل على الفناء الخلفي. وفي الطابق العلوي ، يحتوي الجناح الرئيسي على منطقة جلوس واسعة مع مدفأة، موصولة إلى شرفة خاصة مظللة بأشجار النخيل، وحمام رخامي كبير مع حوض استحمام عميق ودش بخار منفصل.