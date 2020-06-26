"رسمت له لوحة".. الطفلة نورهان تبرز جهود "شوقي" لحماية الطلاب: نفسي أقابله

علاقات و مجتمع

لوحات يغلب عليها طابع الطفولة، جسدت فيها طفلة لم تكاد تبلغ الـ11 عاما، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وهو يقف فاتحا ذراعيه، ويختبئ خلفه الطلاب، يحميهم من فيروس كورونا، تلك هي مشاعر الطالبة تجاه "شوقي"، بعدما شعرت بمجهوداته التي يقوم بها في سبيل حماية الطلاب المصريين.

بأناملها الصغيرة الممكسة بفرشاة الرسم، اختارت نورهان مجدي الطالبة بالصف الأول الإعدادي، التعبير عن مجهودات الدكتور طارق شوقي بالرسم، حيث تروي لـ"هن"، أن الفكرة حضرت إلى ذهنها منذ مارس الماضي، حينما أصدر قرار بتوقف الطلاب عن الذهاب للمدرسة حفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن تنفيذها جاء متأخرا قبل عدة أيام.

حيرة كبيرة شعرت بها "نورهان"، حينما قررت الإمساك بأدوات الرسم، للتعبير عن جهود وزير التربية والتعليم في الرسم، عن كيفية إخراج إحساسها على اللوحة، "حسيت إنه بيحاول يحمينا من كورونا، وده اللي حاولت أني أطلعه في الرسمة".

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يومان.. هو الوقت الذي احتاجته طالبة الصف الأول الإعدادي لإنهاء رسمتها عن الدكتور طارق شوقي، والتي حرصت أن يكون خلفيتها علم مصر بألوانه الثلاثة، "رسمت علم مصر تعبيرا أن الوزير بيحمي بلده"، حسب حديثها.

لم تكن هذه أولى لوحات الطفلة البالغة من العمر 11 عاما، حيث تلها لوحات أخرى أظهرت فيها دور الأطباء وهم يحاولون حماية المصريين من كوفيد-19، وأخرى عن تعامل المصريين عامة من الفيروس المستجد.

"رؤية الدكتور طارق شوقي".. أمنية رغم صعوبتها، إلا أن نورهان مازالت تحلم بها حتى يرى لوحتها التي رسمتها لأجله، "نفسي أقابل وزير التعليم بس أوقات بقول لنفسي أنه حلم صعب يتحقق".