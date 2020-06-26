من المترددة للقوية.. تحليل شخصية المرأة من ساقيها عند الجلوس

علاقات و مجتمع
كتب: هن -
07:43 ص | الجمعة 26 يونيو 2020
بين وضعية قدم على الأخرى أو ضمهما تختلف شكل ساقي المرأة عند الجلوس وهو ما يفسر أسرار شخصيتها.
ويمكن أن تعرف أدق أسرار المرأة فقط من طريقة جلوسها ووضع ساقيها فقط، وفقا لموقع "dailymedicalinfo".
الوضعية الأولى:
هذه الوضعية تميز المرأة المترددة الانطوائية ولكنها تتصف بالدقة في نفس الوقت، ودائما تنزعج من عدم قدرتها على فعل شيء حيال ذلك، لا تحب الضوضاء والحفلات والأجواء الصاخبة، غير اجتماعية وتفضل العزلة، نقطة قوتها أنها لديها القدرة لتفهم وتحلل من أمامها بشكل دقيق جدا.
الوضعية الثانية:
المرأة التي تضع ساقا فوق ساق عند الجلوس هي امرأة واثقة في نفسها وقدراتها وإمكانياتها، هذه المرأة تتميز بشخصية قيادية وتصلح للمناصب الهامة، تعتمد على نفسها في العمل وتسعى دائما للتميز، لا تحب الروتين وتفضل مجاراة الأحداث السريعة.
الوضعية الثالثة:
مقترحات من هذه المرأة يميزها قدرتها المذهلة على إيجاد أي شيء بسهولة رغم اتهامها أحيانا بقلة الترتيب والنظام في حياتها، كما أنها لديها منظور مختلف للحياة بشكل عام.. يعيب هذه المرأة فقدانها السريع للتركيز على شيء واحد ويتشتت تفكيرها بسهولة.
الوضعية الرابعة:
تتميز المرأة التي تجلس بهذه الوضعية بالإخلاص والصدق والاستقامة في الحوار، هي امرأة دقيقة ومنظمة وحادة الذكاء ومنضبطة، تتطلع دائما للمثالية وتسعى لها ، حازمة وجدية في تعاملاتها مع الآخرين، كل هذا قد يكون واجهة لقلب كبير ورحيم مختبئ داخلها.
الوضعية الخامسة:
تتميز المرأة التي تجلس وساقيها ملتصقين ومتجهين لناحية واحدة بالتعقيد والميل للتحفظ، هذه المرأة حساسة جدا ولا تحب النقد حتى لو كان على شيء صغير، دائما يحرص أصدقاؤها على تجنب مضايقتها في تعاملهم معها.
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