"ديور" تجسّد جمال وردة Rosa Mutabilis الثمينة في مجموعتها الجديدة

مجموعة ديور لخريف 2020 تضمّ تصاميم تمزج بين الحيويّة والفخامة، صُمّمت بوحي من ورد Rosa Mutabilis الثمين الذي يأتي من الصين، والذي يتغيّر لونه خلال مرحلة تفتّحه.



تحوّلت هذه الوردة الرائعة في مجموعة Dior الجديدة إلى تطريز مرهف يزيّن الأكسسوارات، مثل حقيبة Dior Book Tote الأيقونية ووشاح Mitzah الأنيقة، وأحذية Walk'n'Dior وأحذية J'Adior، وأحذية Dway والأحذية القماشية Granville. ويمكنكِ أن تنسّقي هذه القطع وغيرها من الأكسسوارات التي تزيّنت برمز وردة Rosa Mutabilis. ولشدة روعتها، تناسب هذه التصاميم مختلف الأذواق، ويمكنكِ تنسيقها مع أجمل إبداعات الدار، كتلك التي تختارينها من مجموعة ديور لخريف وشتاء 2020- 2021.

تمنحكِ التصاميم الجديدة الكثير من الأنوثة والتميّز، وقد قدّمتها Maria Grazia Chiuri بما يتناسب مع مختلف الإطلالات، لتتيح للمرأة التميّز باسلوب في غاية الجاذبية، خصوصًا إذا اعتمدت معها إطلالة جمالية تطبّقينها بالاستعانة بمجموعة ماكياج ديور لصيف 2020.

مجموعة ديور لخريف 2020 المستوحاة من وردة Rosa Mutabilis

والجدير ذكره، أنّ الدار تقدّم لسيّدات المنطقة الكثير من التصاميم الرائعة، وأحدثها مجموعة ديور المخصصة للشرق الأوسط التي أطلقتها في رمضان 2020، التي تشمل خيارات أعادت ماريا غراتسيا كيوري تجسيدها من خلال عدّة قطع رمزيّة

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