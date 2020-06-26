فساتين ميدي ناعمة ومحتشمة بأسلوب النجمات العربيات

الفساتين الميدي قطعة راقية وأساسية في خزانة كل سيدة، وبخاصة التصاميم المحتشمة منها والتي تُعتبر مثالية للمرأة العربية، حيث من الممكن تنسيقها واعتمادها في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال على حدّ سواء، وقد شاهدنا النجمات العربيات وقد اعتمدن اطلالات ناعمة في الفساتين الميدي مؤخرًا، اخترنا لكِ بعض الصور لتستوحي منها أفكارًا وتنسيقات أنيقة.

كارول سماحة في فستان ميدي من الجلد الأسود:

اختارت كارول سماحة منذ فترة قصيرة اطلالة راقية وعصرية في الوقت ذاته، في فستان من الجلد باللون الأسود من “توم فورد” Tom Ford قصته ضيّقة وأكمامه طويلة، وطوله يصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، وأقراطًا ماسية لافتة.

بثينة الرئيسي في فستان ميدي باللون الزيتي:

لعل الاطلالة التي اختارتها بثينة الرئيسي مؤخرًا في فستان ميدي باللون الأخضر الزيتي هي الأجمل لها لهذا العام، حيث إنّ تصميم الفستان مبتكر وجديد وبخاصة من ناحية قصة الياقة والقماش المنسدل الذي يزين الخصر، وقد نسقته بطريقة مميزة حيث اختارت معه اكسسوارات باللون الأسود عبارة عن شنطة يد، وحذاء بكعب عالٍ، وأقراط معدنية باللون الفضي.



سيرين عبد النور في فستان ميدي من المخمل الأسود:

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شاهدنا سيرين عبد النور أيضًا مؤخرًا في اطلالة ناعمة في فستان ميدي من المخمل باللون الأسود من “توم فورد” Tom Ford تصميمه أنيق، حيث إنّ قماش الشيفون يزينه عند منطقة الصدر، وله ياقة وأطراف أكمام باللون الأبيض، وقد اختارت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا ناعمة باللون الأبيض.

نسرين طافش في فستان ميدي من دولتشي أند غابانا:

اختارت نسرين طافش فستان ميدي باللون الزهري من قماش الحرير المطبع من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana أكمامه طويلة وطوله يصل أسفل حد الركبة. نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج من الجلد، وشنطة يد باللون الزهري المعدني من “ميوميو” Miu Miu.



اطلالات راقية ومحتشمة اعتمدتها النجمات العربيات في الفساتين الميدي، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

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