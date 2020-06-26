قواعد للتعامل مع صديقتك

إذا كان لديك صديق فأنت محظوظ. وإذا كان لديك صديقان فتلك نعمة، أمّا إذا كان لديك ثلاثة أصدقاء فتلك معجزة".

من هذا المنطلق، تُعتبر الصداقة بين شخصين أمراً ضرورياً جداً، لأن باستطاعتك أن تعتمدي على هذا الشخض في الوقوف إلى حانبك، وفي مساندته إياك، في السراء والضراء وفي المحن الصعبة.

ولذا، تشدّد على أهميّة الصداقة في الحياة، مع الحرص على مراعاة القواعد التي يجدر الانتباه إليها عند تعاملك مع صديقتك، وفق التالي:

_ تصرّفي براحة، من دون أن تقلقي راحة الآخرين. وبما أنّك تقضين معظم أوقاتك مع صديقتك، فعليك الانتباه إلى أصول التعامل معها حفاظاً على العلاقة.

_ احترمي وقت صديقتك، وتجنبي التأخّر عن الموعد المحدّد بينكما، ولو كان مقدار التأخر 5 دقائق أو 10، كي لا تشعر بأنك مستهترة وغير مبالية برؤيتها. وإن اضطررت إلى التأخّر، فإنّ عليك أن تخبريها قبل الموعد وأن تقدّمي لها عذراً مقنعاً.

_ احرصي على عدم توجيه التعليقات المؤذية إليها كي لا تزعجيها.

- سارعي إلى حلّ أيّ مشكلة، إذا حصل بينكما سوءاً في التفاهم، والجئي إلى المصارحة بطريقة راقية.

- تجنّبي مقاطعة حديث صديقتك أو تكذيبها أمام الآخرين.

- ابتعدي عن الإفصاح عن سرّ معيّن قد أخبرتك إيّاه أو التحدّث عن عادة سيّئة خاصّة بها أمام الآخرين.

- لا تنسي المناسبات التي تهمّ صديقتك.

- امتنعي عن التصنّع والكذب أثناء التعامل معها.

- احترمي الحياة الزوجية لصديقتك، فلا تتّصلي بها في ساعات متأخّرة، ولا تسأليها عن أمورها الحميميّة، إذا لم تُخبرك هي من تلقاء نفسها.

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