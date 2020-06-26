مكياج عروس لبناني 2020 ناعم

عند كل موسم يطلق خبراء التجميل أجمل المكياجات الخاصة بـ العرائس، لكن هذا العام وبسبب فايروس كورونا لم يطلق خبراء التجميل صيحات جديدة أو مكياجات خاصة بالعروس بل قام معظم هؤلاء الخبراء بإسترجاع صور عرائس صيف2019 التي تنوعت بين القوي والسموكي والناعم الذي يُبرز جمال ملامح العروس.



أبرز ألوان مكياج عروس2020

الزهري وتدرّجاته



اختار معظم خبراء التجميل الزهري وتدرجاته لـ ظلال العيون، فدمَج الـ أيلاينر الزهري مع السموكي الأسود، فبدت العروس في غاية الجاذبية والجمال.

الذهبي

عدا عن الألوان الزهرية، مثلًا اعتمد خبير التجميل سامر خزامي، على تقديم عروسه بـ مكياج ذهبي يجذب العروس السمراء، مع لمسة السموكي التي ميّزت خزامي من بين خبراء التجميل.

الأيلاينر

اختار بعض العرائس الأيلاينر البارز لتحديد العين مع سحنة ناعمة ووردية، بالإضافة إلى أحمر الشفاه الزهري.



الألوان القوية

هذا العام، فضّل بعض خبراء التجميل، أنّ إعطاء العروس صورة جديدة من خلال استخدام ألوان جريئة، ولكن بطريقة لا تخرج عن المكياجات المفضّلة والمتعارف عليها للعروس.

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الألوان الترابية

تعشق معظم العرائس الألوان الهادئة التي ترسم العروس بصورة ناعمة ومثيرة في آنٍ واحد.

في عام 2020 وجدنا أنّ الألوان الترابية وتدرجاتها موجودة بقوّة.

نصائح لـ مكياج عروس ناجح:

*اهتمّي بنضارة بشرتكِ قبل الزفاف.

*اقصدي خبير التجميل قبل ثلاثة أشهر من الزفاف، للتعرّف إلى موضوع زفافِك، ثمّ للاهتمام بحواجبِك، إن كانت بحاجة إلى التاتو، حتّى يتأقلم الوجه مع الشكل الجديد للحاجبين قبل الزفاف.

*رطّبي ونظّفي بشرتكِ قبل الزفاف.

*خذي قسطًا وافرًا من النوم.

*طبّقي الماسكات الطبيعية على بشرتِك.

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