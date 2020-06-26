تعرفي على أجمل إطلالات النجمات بالجينز

يعد الجينز من قطع الملابس الأساسية التي لا تخلو منها خزانة كل فتاة، كما تعتبره الكثير من الفتيات من الملابس المفضلة لديهن؛ إذ يمنحهنّ إطلالة مريحة وحيوية طوال الوقت.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصدر الجينز منصات عروض الأزياء، بتصميمات وألوان وأقمشة متعددة وغير مألوفة، كما اعتمدت عليه الكثير من النجمات في إطلالاتهن اليومية، سواء في أوقات النهار أو المساء.

وخلال السطور التالية، يقدم لكِ عددًا من أجمل إطلالات النجمات بالجينز؛ لتستوحي ما يناسبكِ من بينها...

نانسي عجرم



تعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم من أكثر النجمات اللاتي تعتمدن على الجينز في إطلالاتها المختلفة؛ إذ تحرص طوال الوقت على الظهور بشكل حيوي وأنيق.



وفي إحدى إطلالاتها، ارتدت نانسي عجرم بنطلون جينز ضيقًا بحواف رول، مع تيشيرت قطن بأكمام، كما نسقت معه شالًا خفيفًا باللون الأزرق من نفس درجة البنطلون، وحذاء رياضيًا أبيض.

ستيفاني صليبا

اعتمدت الفنانة ستيفاني صليبا في إحدى إطلالاتها بالجينز على بنطلون جينز ضيق، ونسقت معه بلوزة قصيرة من اللون الأبيض، وبليزر أسود طويلًا.



وتعد هذه الإطلالة من الإطلالات الراقية والأنيقة التي ظهرت بها صليبا، وحرصت على تنسيق تسريحة شعر مناسبة، فضلًا عن ارتداء صندل أسود بكعب عالٍ، ومفتوح من الأمام.

نيللي كريم

تحرص نيللي كريم دائمًا على مواكبة الموضة والأزياء، وظهر ذلك جليًا في مختلف إطلالاتها، سواء بالأعمال الفنية التي تشارك بها، أو الإطلالات اليومية لها.





ولم تغفل نيللي كريم عن ارتداء الجينز بمختلف أشكاله، وفي إحدى إطلالاتها ارتدت جاكيت جينز أنيقًا، ونسقت معه توب أسود قصيرًا، وبنطلون جينز أسود، فضلًا عن ارتداء شنطة وحذاء باللون الأسود أيضًا.





مايا دياب

اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب في إحدى إطلالاتها على الجينز؛ بارتداء بنطلون جينز "مقطع" عند الركبة، مع تنسيق بلوزة سوداء.

وتعد هذه الإطلالة من أكثر الإطلالات الحيوية لمايا دياب، حيث كانت تسجل إحدى الأغنيات بالأستوديو، ولم تغفل اعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة عادية لإطلالة أنيقة، وارتداء قرط معدني كبير الحجم، وبشكل دائري.

نوال الزغبي

تعد إطلالة الفنانة نوال الزغبي بالجاكيت الجينز القصير من أجمل إطلالاتها الهادئة؛ إذ نسقت الجاكيت الجينز مع فستان ميدي أسود، وحذاء بكعب متوسط.



واعتمدت نوال الزغبي في هذه الإطلالة، على تسريحة شعر منسدل على جانبي وجهها؛ لتمنحها إطلالة راقية.

5 أفكار لمدخل يعكس هوية المنزل

القاهرة/ ألعرب اليوم

يحقّق المدخل العنوان الأوّل للمنزل، ويوحي إثر الولوج إليه بطباع المالكين وشخصياتهم.

للتعرّف إلى أهميّة هذه المساحة، اطّلعت على الإرشادات الواجب مراعاتها لدى تصميمها:

1- المدخل الخارجي

- لا يقلّ المدخل الخارجي أهميةً عن الداخلي، فهو يوحي بالخطوات الأولى للتصميم الداخلي.

- يمكن استعمال الخشب والحجر أمام باب المصعد أو الباب الرئيس، مع تكرار استخدام هاتين الخامتين في الداخل.

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2- الباب

- يُستحسن تصميم الباب الفاصل بين المدخل وقسم الاستقبال من الزجاج والمرايا ليلعب دوراً بارزاً في الإنارة من ناحية، ويؤمّن الخصوصيّة من ناحية ثانية.

- يمكن أن يكون باب المدخل الرئيس مشغولاً من الخشب والزجاج إذا كان النور لا يتسلّل إلى هذه المساحة.

- يمكن استعمال المرايا في الباب الرئيس والأبواب الداخلية حوله، ما يوحي بالاتّساع.

3- المساحة

- لا يجدر بضيق مساحة المدخل الداخلي أن تحدّ من ابتكار المصمم، فهنالك دوماً أفكار تعمل على تحويله من مساحة عادية إلى مساحة فنيّة لافتة.

- تستخدم غالباً المرآة في ديكور هذا المكان بهدف الإيحاء بالفساحة، كما الإنارة.

- يستعمل الحجر في المدخل ذي المساحة الكبيرة. ومن بين الأعمال الأكثر جمالية ودفئاً مزج الحجر مع الخشب.

- يجب تفادي القطع الكبيرة من أثاث و«اكسسوارات» في المدخل ذي المساحة الضيّقة.

- يجب استعمال طاولة مستديرة وسط المدخل ذي المساحة الكبيرة، وذلك لتحديد الإتجاهات إلى داخل المنزل.

- تستعمل القطع الكبيرة كالمنحوتات في المداخل الكبيرة والواسعة، مع تلافي الشتول في المداخل الصغيرة واستبدالها بمزهرية من الورود أو الشتول الإصطناعية، خصوصاً إذا كان المدخل ضيّقاً لا يدخله نور طبيعي مباشر.

4- السقف

- يمكن تعتيق أطراف السقف أو تلوين وسطها، ما يوحي بالاتّساع.

- يمكن تصميم السقف على أن يكون متناغماً مع الأرضية. ولدى اختيار هذا الحلّ، يفضّل استعمال رسم رخامي في الأرضية على شكل دائرة أو مربع أو مستطيل، على أن يتمّ تنفيذه من الزجاج الملوّن تتخلّله الإنارة الداخلية.

- عندما يكون سقف المدخل قليل الارتفاع، يجب تفادي اختيار الأثاث ذي الظهر المرتفع والذي يحمل

الكثير من الزخرفة.

5- الألوان

- يستحسن الابتعاد عن وفرة الألوان، وفي حال الرغبة ببعض التناقض يجب أن يأتي العمل مدروساً.

- تساهم الألوان الفاتحة في توسيع المساحة وتمنحها بعداً أنيقاً.

- تضيّق الألوان الداكنة المساحة، وتجعل المدخل يبدو معتماً. لذا، عند الرغبة باستعمال الألوان الداكنة يجب أن نختار جداراً واحداً في المدخل، مع تفتيح خشب الأبواب

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