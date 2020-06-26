فساتين خطوبة جريئة قطعتين لعروس صيف 2020

تفضل الكثير من الفتيات الظهور بإطلالات جريئة خلال حفل خطوبتهن، بالاعتماد على فساتين تتكون من قطعتين، لتمنح العروس مظهرا جماليا وأنيقا.

وخلال السنوات الماضية؛ اهتمت دور الأزياء بتصاميم الفساتين المكونة من قطعتين، التي تختلف ألوانها وأقمشتها ما بين الدانتيل والشيفون والتول، لتناسب جميع الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك" مجموعة موديلات لفساتين خطوبة جريئة قطعتين لعروس صيف 2020، لاختيار ما يناسبك من بينها لإطلالة جرئية ومميزة في حفل خطوبتك.



فستان خطوبة قطعتين بأكمام

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان مكشوف البطن، وبأكمام طويلة.

ويتكون الفستان من توب قصير من الدانتيل المطرز، وتنورة من التول أو الساتان، ويمكن تنسيق هذه الإطلالة مع تسريحة شعر بتركه منسدلا على أحد جانبي الوجه.



فستان خطوبة قطعتين بأكمام قصيرة



إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة ومميزة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان من قطعتين مكشوف البطن، مع أكمام قصيرة من الدانتيل.

ويتكون الفستان من توب قصير من الشيفون أو الدانتيل المطرز، وتنورة منفوشة من الحرير أو الساتان.

ويمكن اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء مع هذه الإطلالة، مع تطبيق مكياج ناعم ليكمل إطلالتكِ.

فستان خطوبة قطعتين بتنورة ذات فتحة جانبية

Advertisements

إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة وجذابة خلال حفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان بتصميم كب أو أو أكمام قصيرة، وتنورة منفوشة من الساتان أو الكريب، بفتحة ساق جانبية.

ويمكن تنسيق تسريحة شعر منسدلة للوراء أو رفع الجزء العلوي على شكل كعكة عادية وترك باقي الشعر منسدلاً.

وتناسب هذه الإطلالة الحفلات التي تقام على الشواطئ، إذ تمنح العروس إطلالة جرئية ومُميزة.

فستان خطوبة قطعتين قصير

إذا كنت ترغبين في إطلالة تجمع بين الجرأة والتميز خلال حفل خطوبتك، وتفضلين ارتداء فستان قصير، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان يتكون من قطعتين، وهما توب قصير من الدانتيل المطرز اللامع أو ذو رقبة عالية من الشيفون المشجر، وتنورة منفوشة قصيرة من الساتان أو التول.

ويمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان مع هذا الفستان، أو اعتمادتسريحة الشعر الويفي المنسدل.

قد يهمك أيضا:

تألقي بالتنورة الساتان من وحي مدونات الموضة

موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الفاتح موضة 2020