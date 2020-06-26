أستاذ طب نفسي يعلق على واقعة "فتاة الدقهلية".. ويحلل أسباب الجريمة

علاقات و مجتمع

علق الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسي، على واقعة فتاة الدقهلية، مشددًا على ضرورة أن يكون العقاب والمحاكمة سريعة وتحقيق الردع العام.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مرتكبي هذه الجرائم يعانون طبيعة إجرامية، وحالة من البلادة الانفعالية ومشاعرهم غير طبيعية مثل باقي الناس، سواء من ناحية الشفقة أو الرحمة أو الخوف أو القلق.

وأضاف: "يجب أن تكون المحاكمة قريبة لأن الناس لما تشوف الحدث محتاجة تشوف جزاء الذين أجرموا ليحدث ربط مباشر بين فعل حدث والعقوبة التي تمت على المجرمين.. وهذا ما يسمى بالردع العام وهو مهم، حيث سيمنع وقوع جرائم مماثلة".

وتابع: "الإنسان لما يقع تحت تأثير حالة من العشق الشديد، فإن مراكز المخ لا تعمل بشكل جيد لأنها تطغى على مراكز السيطرة والتحكم.. حيث سيقع الشباب تحت تأثير العاطفة والمشاعر أمام مراكز السيطرة التي تكون في أضعف حالتها.. كما يوجد مشكلة لدى الفتيات حيث تفتخر بنفسها حينما تجد أكثر من شاب يقعون في غرامها".